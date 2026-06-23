당진시, 8월부터 '현금 없는 시내버스' 도입

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[당진=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 당진 지역 시내버스에서 오는 8월부터 현금 결제가 사라진다. 당진시는 8월 1일부터 시내버스 전 노선에 '현금 없는 버스' 제도를 도입한다고 23일 밝혔다.

제도 시행 이후 버스 요금은 교통카드, 모바일 교통카드, 교통기능이 포함된 신용·체크카드 등으로 결제해야 한다. 현금 대신 계좌이체 방식도 이용할 수 있다.

현금없는 시내버스 안내문. [사진=당진시] 2026.06.23 gyun507@newspim.com

당진시는 현금 수납 과정에서 발생하는 운행 지연과 안전사고 우려를 줄이기 위해 이번 제도를 도입하기로 했다. 운전자가 거스름돈을 주고받는 과정에서 발생할 수 있는 위험을 줄이고 정류장 정차 시간을 단축해 운행 정시성을 높이겠다는 취지다.

시는 카드 결제 확대에 따른 환승 할인 효과도 기대했다. 교통카드를 이용하면 60분 이내 환승 체계가 적용돼 이용객의 교통비 부담을 줄일 수 있다는 것.

일반 성인은 교통기능이 포함된 신용·체크카드를 사용하거나 편의점 등에서 충전식 교통카드를 구입해 이용하면 된다. 모바일 교통카드도 사용할 수 있다.

어린이와 청소년은 기존 무료 이용 혜택이 유지된다. 만 6세부터 19세까지는 하루 3회 무료 이용이 가능하며 '충남형 알뜰 교통카드'를 발급받아 사용해야 한다. 카드는 충남교통비지원 누리집에서 회원가입과 신청을 마친 뒤 읍·면·동 행정복지센터에서 수령할 수 있다.

만 75세 이상 어르신과 장애인, 국가유공자 및 유족은 '충남형 교통카드'를 통해 무제한 무료 이용이 가능하다. 해당 카드는 주소지 읍·면·동 행정복지센터에서 신청해 받을 수 있다.

시는 만 74세 이하 어르신 등 충남형 교통카드 대상에 포함되지 않는 시민들이 제도 시행 초기에 불편을 겪지 않도록 사전 안내를 강화할 방침이다. 읍·면·동과 협력해 교통카드 준비 방법과 사용 절차를 홍보할 계획이다.

당진시 관계자는 "현금 없는 버스는 대중교통의 안전성과 효율성을 높이기 위한 조치"라며 "시민들이 시행 전에 교통카드를 미리 준비할 수 있도록 안내를 강화하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com