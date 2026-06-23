전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.23 (화)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

[인터뷰] 박상수 삼척시장 "강한 경제 행복한 시민...'다시 삼척의 시대' 완성"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 박상수 삼척시장은 23일 민선 9기 시정 방향을 시민 행복과 '다시 삼척의 시대' 완성에 두겠다고 밝혔다.
  • 수소에너지·중입자 가속기 의료클러스터·도계 산업전환 패키지로 미래산업 기반과 일자리, 인구 유입 선순환 생태계를 구축하겠다고 했다.
  • 교통·주거·의료·상권·청년정책을 종합 추진하고 경청 행정을 강화해 '시민이 주인인 삼척'을 만들겠다고 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수소 미래에너지·중입자 가속기 의료클러스터 양대 축
도계 산업전환·도심상권 회복·청년·정주 패키지로 '살기 좋은 삼척'

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 재선에 성공한 박상수 삼척시장은 이번 선거 결과를 "개인에 대한 선택이 아니라 지난 4년간 시민과 함께 시작한 변화와 도전을 멈추지 말고 완성하라는 명령"이라고 규정했다.

23일 뉴스핌과의 인터뷰에서 그는 "민선 8기가 미래를 위한 기반을 다지는 시간이었다면 민선 9기는 그 기반 위에서 성과를 시민의 삶으로 완성하는 시간"이라며 "오직 시민 행복과 삼척 발전만 바라보며 '다시 삼척의 시대'를 열겠다"고 밝혔다.

박상수 삼척시장.[사진=삼척시청] 2022.07.01 onemoregive@newspim.com

박 시장은 "선거 기간 내내 삼척 전역을 돌며 만난 시민들의 요구를 '삼척에서 살아가는 삶이 더 나아졌으면 좋겠다'는 한마디로 요약할 수 있다"고 했다.

소상공인들은 침체된 상권, 청년들은 양질의 일자리 부족, 어르신들은 교통·의료·복지, 부모들은 교육환경 개선을 호소했다며 "민선 9기 시정의 출발점은 언제나 시민이며 민생의 변화를 이끄는 체감형 행정에 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

그가 내세운 시정 비전 '다시 삼척의 시대'는 민선 8·9기를 관통하는 키워드다. 박 시장은 "핵심은 '중단 없는 삼척 발전'"이라며 "민선 8기가 수소 에너지 산업과 중입자 가속기 의료클러스터의 밑그림을 그리고 광역 교통망 토대를 닦은 시기였다면 민선 9기는 계획을 넘어 확실한 성과를 내야 하는 완성 단계"라고 설명했다.

이어 "지난 4년간 다진 기반 위에서 일자리와 지역 상권 활성화 등 시민들이 피부로 느끼는 체감형 행정을 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.

삼척의 미래 먹거리로는 수소 기반 미래에너지 산업과 중입자 가속기 기반 의료산업 두 축을 제시했다. 수소 산업과 관련해 그는 "삼척의 경제지도를 새롭게 완성할 핵심 분야로 기업 유치와 일자리 창출로 이어지는 수소산업 생태계를 견고히 다지고 있다"며 "올해 액화수소 신뢰성평가센터를 준공해 시험 기반을 갖추고 2027년 하반기 수소특화 일반산업단지 분양과 함께 CCUS진흥센터와 지식산업센터를 착공하겠다"고 밝혔다.

박상수 삼척시장이 주요 성과를 설명하고 있다.[사진=삼척시] 2026.04.02 onemoregive@newspim.com

2028년부터는 글로벌 액체수소 실증사업을 연계해 산업시설용지, 제품 시험, 기술 인증이 시너지를 내는 수소경제를 완성한다는 구상이다.

중입자 암치료센터 기반 의료클러스터는 도계읍 흥전리 일원에 중입자 암치료센터와 교육·연구·휴양시설을 갖춘 미래형 의료단지를 조성하는 사업이다.

박 시장은 "올해 기본계획 수립과 총사업비 협의를 시작으로 2027년 부지 매입과 핵심 장비 선정을 마치고 지역 대학과 협력하는 운영 기반을 구체화하겠다"며 "2028년까지 설계와 인허가를 마무리한 뒤 2029년 본격 공사에 착수해 폐광 위기를 새로운 성장 기회로 바꾸겠다"고 말했다.

상덕광업소 폐광을 앞둔 도계 지역은 '도계 산업전환 패키지'로 대응한다. 그는 "석탄산업전환지역의 지속 가능한 발전을 위해 의료·교육·관광 중심의 고부가가치 산업으로 구조를 전환하겠다"며 "중입자 암치료센터 기반 의료산업 클러스터를 구축하고 강원대 도계캠퍼스에 암 특성화 학과를 신설해 일자리와 인구 유입의 선순환 생태계를 만들겠다"고 밝혔다.

도계역 주변 도시재생사업과 도계오픈캠퍼스 2호관 건립을 통해 대학생·방문객 등 역세권 생활 인구를 늘리고 제2골프장 조성·미인폭포 개발 등 관광 인프라 확충, 폐갱도 석탄재 채움 사업을 통한 전·현직 광부 일자리, 맞춤형 공공임대주택 공급으로 '머물고 싶은 활력 도시 도계'를 만들겠다는 계획이다.

정주 여건 개선은 교통·의료·주거를 아우르는 '종합 정착 패키지'로 접근한다. 박 시장은 "중입자가속기 기반 첨단 의료클러스터로 전문 인구를 유입시키고 시민의 생명권을 안심 수준으로 끌어올리겠다"며 "여기에 영월~삼척 고속도로 조기 착공과 KTX 삼척 연장으로 수도권 접근성을 획기적으로 높이고 맞춤형 공공임대주택 공급을 맞물리게 해 '치료·교통·주거'가 한 번에 해결되는 살기 좋은 삼척을 만들겠다"고 설명했다.

도심상권 회복도 시급한 과제로 꼽았다. 그는 "고물가와 소비 위축으로 어려움을 겪는 소상공인과 자영업자의 고충을 깊이 공감한다"며 "단기적으로 육성자금 지원과 이차보전, 카드수수료·화재보험료 지원, 전통시장 시설 현대화 등을 통해 경영 부담을 덜고 방문객 유입을 늘리겠다"고 밝혔다.

중장기적으로는 전문 비영리재단을 설립해 전통시장·골목상권의 디지털 전환을 지원하고 스마트 결제 시스템과 온라인 유통 플랫폼을 구축해 경쟁력을 높이는 한편 청년 창업을 핵심 동력으로 삼아 창업 공간·초기 자금을 지원해 지역 자원을 활용한 새로운 콘텐츠를 육성할 계획이다.

박상수 삼척시장. [사진=삼척시청]

또 도시재생과 관광정책을 연계해 전통시장·골목상권·지역축제를 하나의 동선으로 묶고 체류형 관광 콘텐츠를 확대해 '사람이 찾고 머무는 상권'을 만들겠다는 구상이다.

청년·교육·정주 대책은 '청년·양육 자립 패키지'로 묶었다. 박 시장은 "삼척에서 자란 청년들이 이 도시에서 미래를 그릴 수 있도록 수소에너지와 첨단 의료산업을 육성하고 지역 대학과 연계해 전문 인력을 양성하겠다"며 "청년들이 원하는 고부가가치 일자리를 제공하는 동시에 아이 키우기 좋은 교육환경, 문화·레저 인프라를 넓혀 '일자리-주거-문화-교육'이 삼척 안에서 선순환되도록 하겠다"고 말했다.

단순 지원금을 넘어 '삼척에서도 충분히 꿈을 이룰 수 있다는 확신을 주는 도시'를 만들겠다는 것이다.

민선 9기 소통 방식에 대해 그는 "소통은 새로운 조직이나 회의를 만드는 문제라기보다 행정이 시민 목소리를 대하는 태도의 문제"라고 선을 그었다.

박 시장은 "행정 중심의 설명보다 시민 의견을 먼저 듣는 '경청하는 행정'을 최우선으로 삼겠다"며 "시의회와는 시민을 위한 파트너로서 협력을 강화하고 경제계·시민사회·청년들과도 주요 현안마다 수시로 소통해 의견을 정책에 적극 반영하겠다"고 밝혔다.

이어 "특정 제도 신설보다 시민의 목소리가 시정의 출발점이 되도록 하겠다"며 "시민과 함께 결정하고 책임지는 '시민이 주인인 삼척'을 만들어 가겠다"고 약속했다.

임기 마지막에 받고 싶은 평가로는 "삼척의 미래가 달라졌고 우리 아이들과 함께 이곳에 계속 살고 싶어졌다"는 말을 꼽았다.

그는 "단순한 숫자나 통계보다 시민의 삶이 실제로 변화하고 행복을 느끼는 시정을 펼치겠다"며 "경제는 강하게, 시민은 행복하게, 삼척은 새롭게라는 시정 방침 아래 삼척을 대한민국 대표 미래산업·관광도시로 도약시키겠다"고 다짐했다.

그러면서 "초심을 잃지 않고 언제나 시민의 목소리를 가장 먼저 듣고, 문제 해결을 위해 가장 먼저 현장으로 달려가는 시장이 되겠다"며 "4년 후 '다시 삼척의 시대'가 꿈이 아닌 눈앞의 현실이 되도록 모든 역량을 쏟아붓겠다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
서울시의회 전반기 의장 경선 6파전 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 제12대 서울시의회의 전반기 의장 선출이 일주일 앞으로 다가오면서 출마자들의 움직임도 긴박해지고 있다. 23일 서울시의회에 따르면 전반기 의장 선거에는 김기덕(5선), 김인제(4선), 강동길(3선), 봉양순(3선), 임만균(3선), 이승미(3선) 시의원이 도전장을 던졌다. 6명은 모두 시의회 다수당인 더불어민주당 소속이다. 민주당은 오는 29일로 예정된 의원 총회에서 내부 경선을 통해 의장 후보를 선출한다. 6·3 지방선거에서 민주당 80석, 국민의힘 38석으로 재편된 시의회에서는 차기 의장이 오세훈 서울시장과의 관계 설정을 비롯한 서울시와 시의회 간 견제와 협력 사이 균형을 어떤 방식으로 연출할지가 중요한 관전 포인트다. 시의회 민주당에서는 당초 최다선의 김기덕 시의원과 4선의 김인제 시의원이 유력 후보로 거론됐다. 그러나 3선인 강동길·봉양순·임만균·이승미 시의원도 잇따라 출마 의사를 밝히면서 의장 선거 경쟁은 예상보다 치열해졌다. 이번 선거는 추대가 아닌 투표로 의장에 선출될 공산이 커졌다는 점에서 후보들을 검증하는 물밑 작업도 더욱 속도를 낼 것으로 보인다. 민주당은 내부 경선으로 의장 후보를 선출한 뒤 7월 초(미정) 개원하는 제12대 서울시의회 첫 임시회에서 투표를 통해 전반기 의장을 확정 짓는다.  당장 의장 후보자들은 한목소리로 오 시장의 역점 사업인 한강버스와 광화문광장 감사의 정원 예산·특혜 논란, 삼성역 철근 누락 사태 등을 정조준하면서 고강도 행정감사와 진상조사를 예고하고 있다. 누가 되든 주요 현안을 둘러싼 충돌이 재현될 가능성은 높다는 진단이다. 서울시의회 본관 [뉴스핌 DB] 김기덕 시의원은 최다선의 경륜과 오 시장에 대한 견제 능력을 핵심 경쟁력으로 내세웠다. 김 의원은 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "무상급식 시기부터 오 시장을 지켜봐 온 만큼 정책 방향과 문제점을 누구보다 잘 알고 있다"며 전시 행정과 잘못된 사업을 바로잡을 적임자임을 강조했다. 의장으로서의 운영 방향으로는 협치와 원칙을 꼽았다. 그는 "다수당인 민주당 중심의 책임 있는 운영을 하되, 국민의힘과도 필요한 협력은 이어가겠다"며 "다만 잘못된 정책을 바로잡는 데 대한 반대는 용납할 수 없다"고 밝혔다. 의원 1인당 1지원관 제도 도입, 상임위원회 중심 운영 강화 등 의회 내부 개혁 과제도 속도를 낸다는 계획이다.  김인제 시의원은 오 시장을 상대로 한 '유능한 견제'를 핵심 비전으로 내세웠다. 김 의원은 인터뷰에서 "방만한 예산 집행과 전시성 사업을 철저히 검증해 시민의 삶에 필요한 예산으로 되돌려야 한다. 혈세 낭비 사업은 하나하나 따져 바로잡겠다"며 4선 중진으로서 오 시장을 제대로 상대할 적임자가 바로 자신이라고 밝혔다. 그는 의장에 당선되면 의장실을 '민생 전략사령부'로 전환하겠다는 구상이다. 서울시와 정책협의체를 꾸려 시의원 118명의 지역 공약을 체계적으로 이행하고 시장 공약과 동일한 수준으로 관리하겠다는 복안이 깔렸다. 1인 1지원관 제도 도입을 추진해 의정 활동 지원을 강화하겠다는 의지도 피력했다.  kh99@newspim.com 2026-06-23 13:50
사진
'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동