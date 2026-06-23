국민의힘 부산시당, 시의회 강무길 의장 후보·박종철 원내대표 선출

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 부산시당이 23일 부산시의회 원내대표와 의장 후보를 선출했다.
- 원내대표에는 박종철 당선자가, 시의회 의장 후보에는 강무길 당선자가 각각 경선 끝에 뽑혔다.
- 부의장·상임위원장·특별위원장 후보는 추후 의원총회에서 선출할 예정이다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시당이 제10대 부산시의회 원내대표와 시의회 의장 후보를 선출했다.
국민의힘 부산시당은 23일 오후 2시 시당에서 제10대 부산시의회 의원 당선자 총회를 열고 원내대표와 의장 후보자를 각각 선출했다고 밝혔다.
원내대표는 박종철(기장군 제1) 당선자가 맡게 됐다. 앞서 22일 진행된 후보 등록에는 박종철, 박희용(부산진구 제1) 당선자 2명이 참여했으며 총회 경선을 통해 박 당선자가 선출됐다.
시의회 의장 후보에는 강무길(해운대구 제4) 당선자가 확정됐다. 3선인 강 당선자는 이종진(북구 제3) 당선자와 경선을 거쳐 후보로 선출됐다.
박종철 원내대표는 "시의회가 원팀이 되어 소통할 것이며, 당과 부산을 위해 열심히 할동할 것"이라고 다짐했다.
강무길 의장 후보자는 "의장으로서 우리 시의원들이 의회에서 부산시를 위해 마음껏 활동하도록 열심히 도울 것"이라고 약속했다.
한편 부의장과 상임위원장, 특별위원장 후보는 추가 논의를 거쳐 추후 의원총회에서 선출할 예정이다.
ndh4000@newspim.com