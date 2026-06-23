[프로야구] SSG, 굿모닝타운과 구장 곳곳 녹여낸 컬래버 발표

AI 핵심 요약beta
- SSG가 23일 굿모닝타운과 컬래버 상품을 선보였다
- 모리카·보일라·랜디가 숨바꼭질하는 야구장 콘셉트다
- 유니폼 등 8종을 온오프라인에서 순차 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG가 구장의 매력을 녹여낸 굿모닝타운과 컬래버를 진행했다.
SSG는 "인기 아티스트 '굿모닝타운(Goodmorningtown)'과 협업해 구단의 아이덴티티를 재해석한 신규 컬래버레이션 상품을 선보인다"고 23일 밝혔다.
'굿모닝타운'은 일상적이고 단순한 요소를 특유의 유머러스한 페인팅과 일러스트로 풀어내는 디자이너이다. 볼이 빵빵한 고양이 '모리카'와 토끼 '보일라' 같은 시그니처 캐릭터를 보유하고 있다.
이번 콜라보레이션 상품은 굿모닝타운의 토끼 캐릭터인 '보일라'의 이름에서 착안해 '숨바꼭질' 테마로 기획됐다. 캐릭터 모리카와 보일라가 인천SSG랜더스필드 곳곳에 숨어 SSG의 마스코트 랜디와 함께 야구장을 즐기는 스토리를 디자인에 녹였다.
출시 품목은 야구장 관람뿐만 아니라 일상생활에서도 활용할 수 있도록 구성됐다. 제품은 유니폼 3종(공용 2종, 여성용 1종), 에코백, 머리띠, 피크닉 매트, 담요 쿠션, 키링 총 8종이다.
한편, 이번 콜라보레이션 상품 판매는 온·오프라인 채널에서 순차적으로 진행된다. 온라인에서는 23일 14시부터 SSG닷컴을 통해 먼저 구매할 수 있으며, 오프라인에서는 27일 홈경기 게이트 오픈 시간부터 인천SSG랜더스필드 내 랜더스 플래그십 스토어에서 만나볼 수 있다.
willowdy@newspim.com