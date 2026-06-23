인천시, 항공사진 기반 공간정보 구축…불법 개발행위 단속 등 활용

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 23일 항공사진 판독·공간정보 구축에 나섰다.
- 개발제한구역 6개 구의 불법행위를 판독하기로 했다.
- 인천 전역 700.8㎢ 모자이크 영상지도도 구축한다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 도시 변화에 선제적으로 대응하고 스마트 행정서비스를 강화하기 위해 항공사진 기반 공간정보 구축 사업에 나선다.
인천시는 3억4000만 원의 예산을 투입해 '2026년 인천광역시 항공사진 판독 및 공간정보 구축 용역'을 추진한다고 23일 밝혔다. 이번 용역은 개발제한구역 내 항공사진 전자판독과 인천 전역의 디지털 항공사진 공간정보 구축이 핵심이다.
시는 개발제한구역이 있는 6개 구 67.3㎢ 의 최신 항공영상을 입체 분석해 건축물 신축과 증축, 무단 형질변경 여부 등을 판독할 계획이다. 판독 결과는 각 구의 현장조사 부서에 제공돼 불법 개발행위 단속과 현장조사의 효율성을 높이는 데 활용된다.
또 인천 전역과 해상을 포함한 700.8제곱킬로미터 규모의 고해상도 통합 모자이크 영상지도를 구축해 공간정보의 사각지대를 해소할 방침이다. 구축된 항공사진 자료는 내부 행정망과 연계해 부서 간 정보를 공유하고 보안 절차를 거쳐 시민들에게도 공개될 예정이다.
인천시 관계자는 "정확한 공간정보 데이터베이스로 시민들에게 유용한 서비스를 제공하고 스마트 도시 인천의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com