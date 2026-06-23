김준형 "흔들리는 李대통령 지지율, 허탈해하는 동지의 엄중 경고"

AI 핵심 요약beta
- 김준형 조국혁신당 원내대표는 23일 이재명 대통령 지지율 하락이 지지층 이탈 경고라 했다
- 그는 한찬식 민정수석 임명이 개혁 요구 외면한 인사라며 지지층 설득보다 외면하는 정치에 의문을 제기했다
- 조국혁신당은 이재명 정부 성공을 돕되 침묵 연대는 없다며 개혁에서 이탈 시 공개 비판하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김준형 조국혁신당 원내대표는 23일 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 하락한 것과 관련해 "지지층의 마음이 흔들리고, 함께 싸웠던 동지들이 허탈해하고 있다는 엄중한 경고"라고 말했다.
김 원내대표는 이날 국회에서 열린 조국혁신당 의원총회에 참석해 "이재명 정부의 국정 지지율이 급격히 흔들리고 있다"며 이같이 밝혔다.
김 원내대표는 "우리는 광장의 시민과 함께 이재명 정부를 만들었고 그 성공을 누구보다 간절히 바란다"며 "그러나 성공은 침묵으로 만들어지지 않는다"고 말했다.
그는 "지지층을 설득하기보다는 외면하고, 함께 싸운 동지들을 부담처럼 대하며 개혁의 기준을 낮춰 보수와 함께 가려는 듯한 정치가 과연 진정한 통합이라고 할 수 있는지 강한 의문"이라고 했다.
한찬식 청와대 신임 민정수석 임명을 두고도 "한 수석은 과거 동부지검장 시절 이른바 환경부 블랙리스트 사건을 지휘하며 이전 정부의 정당한 인사권 행사에 검찰의 칼을 들이밀었던 인물"이라며 "개혁을 요구해 온 시민과 지지층의 목소리를 외면한 이번 인사가 과연 납득할 수 있는 메시지인지 묻지 않을 수 없다"고 했다.
김 원내대표는 "조국혁신당은 이재명 정부의 성공을 위해 힘쓸 것이다. 그러나 연대는 일방적 침묵이 아니다"라며 "통합은 동지를 외면하는 방식으로 가능하지 않다. 개혁의 길에서 벗어난다면 우당으로서, 개혁 동지로서 책임 있게 말하겠다"고 했다.
jeongwon1026@newspim.com