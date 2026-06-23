한화운용, '코스피200 커버드콜 ETF' 상장

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옵션 매도·배당 회피 전략 결합

매월 마지막 영업일 분배금 지급 기준

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화자산운용은 코스피200 투자에 액티브 옵션 매도와 배당 회피 전략을 결합한 'PLUS 200커버드콜액티브' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 23일 밝혔다. 종목코드는 A0210E0이다.

PLUS 200커버드콜액티브 ETF는 코스피200 편입 종목에 투자하면서 콜옵션 매도 전략을 활용해 월 현금흐름을 추구하는 월배당 커버드콜 상품이다. 분배금 지급 기준일은 매월 마지막 영업일이다.

이 상품은 시장 국면에 따라 옵션 매도 비중, 행사가, 만기를 조정하는 액티브 커버드콜 전략을 활용한다. 일반적인 패시브 커버드콜 전략은 콜옵션 매도 비중과 목표 프리미엄 등이 정해져 있어 시장 변화에 대한 대응이 제한될 수 있다.

[사진=한화자산운용]

PLUS 200커버드콜액티브 ETF는 상승장이 예상되는 국면에서 콜옵션 매도 비중을 줄여 코스피200 상승 참여율을 높이는 방식으로 운용된다. 하락장이 예상되는 국면에서는 콜옵션 매도 비중을 확대해 옵션 프리미엄 수취를 늘리고 하락 충격 완화를 추구한다.

배당 회피 전략도 활용한다. 배당 회피 전략은 배당락 전 보유 주식을 매도해 배당금을 직접 받지 않고 배당락 후 낮아진 가격에 다시 매수해 매매차익을 추구하는 방식이다. 해당 매매차익은 순자산 가치 상승에 반영될 수 있다.

한화자산운용은 이 전략을 통해 과세 부담이 발생할 수 있는 주식 배당 비중을 줄이고, 옵션 프리미엄 매매차익 등 비과세 성격의 분배 재원 확대를 추구한다고 설명했다.

액티브 전략을 통해 코스피200 데일리 옵션이 도입될 경우 이를 활용할 수 있다는 점도 상품 특징으로 제시됐다. 현재 코스피200 옵션 시장에서는 데일리 옵션 도입이 논의되고 있다. 데일리 옵션을 활용하면 짧은 만기 옵션을 통해 매도 빈도를 높이고, 시장 국면에 따라 운용을 더 세분화할 수 있다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "PLUS 200커버드콜액티브 ETF는 KOSPI200의 투자 매력을 기반으로 상승에 참여하되, 배당 회피 전략을 통해 세후 분배금 극대화를 함께 추구하도록 설계한 상품"이라고 말했다.

이어 "정해진 규칙에 따라 옵션을 매도하는 기존 커버드콜 방식에서 나아가 시장 변화에 맞춰 전략을 조정할 수 있는 커버드콜 투자 상품으로 자리 잡도록 하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com