제주삼다수, 뉴욕·뉴저지 간다…미국 동부 수출 본격화

AI 핵심 요약beta
- 제주특별자치도개발공사가 23일 제주삼다수의 미국 동부 수출과 1차 선적을 진행했다.
- 이번 40톤 물량은 뉴욕·뉴저지 등 동부 거점에서 H마트 매장을 통해 판매된다.
- 제주개발공사는 동부 거점 확대로 북미 시장 공략과 글로벌 소비자 접점 확대에 나선다.
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화산암반수 앞세워 한인 넘어 미국 소비자 공략 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 제주삼다수가 미국 동부 시장에 본격 진출하며 북미 생수 시장 공략에 속도를 낸다.
23일 제주특별자치도개발공사는 제주삼다수의 미국 동부지역 수출을 확정하고, 지난 22일 약 40톤 규모의 1차 물량을 선적했다고 밝혔다. 이번 물량은 미국 동부 주요 거점인 뉴욕과 뉴저지를 중심으로 판매될 예정이다.
뉴욕은 글로벌 소비 트렌드가 빠르게 확산되는 대표 시장으로 꼽힌다. 제주개발공사는 이번 수출을 통해 제주삼다수가 미국 동부 소비자와 접점을 넓히는 첫 거점을 마련했다는 데 의미를 두고 있다.
현지 유통은 미주 최대 아시안 슈퍼마켓 체인인 H마트 동부지역 매장을 통해 이뤄진다. 제주개발공사는 한인 교포는 물론 미국 현지 소비자를 대상으로 제주 화산암반수의 맑고 깨끗한 물맛과 균형 잡힌 미네랄 성분을 알릴 계획이다.
제주개발공사는 뉴욕과 뉴저지를 시작으로 미국 동부 지역 내 판매 거점을 단계적으로 확대해 나간다는 전략이다. 강성훈 제주특별자치도개발공사 사장직무대행은 "미국 동부 시장 진출은 제주삼다수가 글로벌 시장에서 소비자 접점을 넓혀가는 중요한 계기"라며 "해외 유통망을 지속 확대해 제주삼다수의 품질과 가치를 더 많은 소비자에게 알리겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com