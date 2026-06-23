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경찰 지휘부 공백 장기화 우려…경찰청장 이어 국수본부장도 '대행 체제' 가나

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  • 경찰청이 23일 박성주 국수본부장이 30일 정년퇴임한다고 밝혔다.
  • 경찰청장 공석에 이어 국수본부장까지 비게 돼 지휘부 공백 장기화와 조직 피로 우려가 커지고 있다.
  • 중수청 신설 등 수사구조 개편을 앞두고 후임 인선 지연으로 리더십 부재와 정책 추진 동력 상실이 걱정된다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박성주 국수본부장 30일 정년 퇴임...후임자 인선 움직임 없어
경찰청장 이어 국수본부장 대행 체제 운영 예상
보완수사권·올림픽공원 시위 대응 등 현안 대응 차질 우려

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청 국가수사본부장(국수본부장) 퇴임이 임박했으나 후임 인선 소식이 나오지 않으면서 경찰 지휘부 공백 사태가 길어질 수 있다는 우려가 나온다. 

잠실 개표소 봉쇄 시위, 김병기 무소속 국회의원 등 정치인 수사, 중대범죄수사청(중수청) 신설에 따른 수사구조 개편 등 현안이 산적해 경찰 내부 고심도 깊어지고 있다.

유재성 경찰청장 직무대행(경찰청 차장, 오른쪽)과 박성주 경찰청 국가수사본부장(왼쪽)이 2025년 11월 서울 여의도 국회 정보위원회에서 열린 경찰청에 대한 국정감사에 출석하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

23일 경찰청에 따르면 박성주 국가수사본부장은 임기를 1년여 남겨두고 이달 30일 정년 도달에 따라 퇴임한다.

앞서 경찰 지휘부의 임기 중 정년 적용을 배제하는 내용을 골자로 한 '경찰공무원법 개정안'이 지난 3월 국회 행정안전위원회를 통과하며 법안 처리에 속도가 붙을 것으로 예상됐다. 하지만 법제사법위원회에서 신중론이 제기된 데 이어 국회 하반기 원 구성 협상까지 공전을 거듭하면서 해당 법안은 3개월째 법사위에 계류된 상태다.

경찰은 1년 넘게 경찰청장 없이 직무대행 체제로 운영 중이다. 여기에 더해 경찰 수사 컨트롤타워인 국수본부장도 곧 공석이 예상된다. 경찰은 앞서 조지호 전 경찰청장이 '12·3 비상계엄' 가담 혐의로 탄핵소추되고, 지난해 3월 말 우종수 전 국수본부장이 임기를 마친 후에도 쌍두마차 격인 두 자리를 대행 체제로 운영한 바 있다.

현재 정부 차원의 경찰청장 및 후임 국수본부장 인선 절차는 뚜렷한 움직임이 없는 것으로 알려졌다. 경찰청장 임명은 국가경찰위원회 동의를 받아 행정안전부 장관 제청으로 국무총리를 거쳐 대통령이 임명한다.

경찰 내부에서는 지휘부 공백 장기화에 따른 조직적 피로감과 함께 주요 정책 추진의 동력 상실을 우려하는 목소리가 나온다.

한 경찰 관계자는 "대행 체제로 인해 업무 자체에 문제가 생기는 것은 아니지만 주요 정책 추진이나 현안 대응에 있어 수장이 대표로 의견을 내야 하는데 상대적으로 무게감이 떨어질 수 밖에 없다"며 "내부에서도 업무에 있어 활력을 얻기가 쉽지 않은 상황이다"고 말했다.

특히 국수본은 오는 10월 중수청 설치와 보완수사권 부여 등 대대적인 수사구조 개편을 앞두고 있어 수장의 리더십이 절실한 시점이다. 일각에서는 중수청 설치에 따른 일선 경찰관들의 대거 이탈 가능성까지 거론된다.

국수본 소속 한 총경은 "경찰청장과 국수본부장 인사가 지체되는데 대해 이해할 수 없다는 분위기는 있다"며 "수사구조 변화라는 큰 과제에 대해 실무자들이 대응하고 있지만 수장이 방향성을 잡아줘야 하는데 그러지 못하니 부담이 크다"고 말했다.

유재성 경찰청장 직무대행(경찰청 차장)은 전날 기자간담회에서 후임 국수본부장 인사와 관련해 "정부 인사이기 때문에 구체적으로 말씀드릴 사안은 없다"면서도 "후임 인사가 빠르게 이뤄지길 바라며 공백이 생길 경우 직무대리 체제를 철저히 운영하겠다"고 밝혔다. 

krawjp@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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