세토웍스, AI 기반 킥스타터 진단 서비스 '론치핏KS' 출시

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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 글로벌 시장진출(GTM) 솔루션 기업 세토웍스가 AI 기술을 활용해 미국 킥스타터 진칭 적합성을 진단하는 서비스 '론치핏KS(LaunchfitKS)'를 공식 오픈했다고 23일 밝혔다.

세토웍스가 23일 공개한 AI기반 킥스타터 적격성 평가 론치핏(launchfit) 서비스 [사진=세토웍스 제공]

론치핏KS는 스타트업과 중소벤처기업 등이 보유한 제품의 킥스타터 진출 적합도 및 보완점을 분석하는 데이터 기반 진단 솔루션이다. 진단 과정은 약 5분이 소요되도록 설계됐다.

이번 서비스에는 킥스타터 공식 엑스퍼트 파트너인 세토웍스가 2016년부터 축적한 200건 이상의 프로젝트 운영 데이터베이스와 30만 건 이상의 킥스타터 AI 데이터 분석 결과가 반영됐다. 아울러 일본 마쿠아케, 대만 젝젝 등 주요 크라우드펀딩 플랫폼에서 확보한 노하우와 50만 명 이상의 글로벌 고객 행동 데이터도 함께 적용됐다.

이를 통해 해외 진출을 검토하는 국내 기업들은 제품 경쟁력, 가격 적합성, 콘텐츠 완성도, 광고 효율성 등을 사전에 점검하여 진출 초기 비용과 실패 위험을 완화할 수 있을 것으로 기대된다.

솔루션은 제품 준비도와 진단 수준에 따라 세 가지 버전으로 나뉜다. 시장성을 간단히 타진할 수 있는 무료형 베이직(Basic) 버전을 비롯해, 데이터 분석과 상세 피드백을 제공하는 유료형 프로(Pro) 및 엑스퍼트(Expert) 버전이 함께 구성됐다.

조충연 세토웍스 대표는 론치핏KS는 실제 운영 데이터와 고객 반응 데이터를 기반으로 국내 기업들이 글로벌 시장 가능성을 판단할 수 있도록 개발한 서비스라며 해외 진출 실패 비용을 줄이는 실질적인 출발점이 되기를 기대한다고 전했다.

한편, 세토웍스는 미국·일본·대만의 주요 크라우드펀딩 플랫폼과 공식 파트너십을 맺은 전문 기업으로, 산업통상자원부 지정 전문무역상사 및 수출바우처 수행기관으로 활동하고 있다.

ohzin@newspim.com