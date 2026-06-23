영동군, 전 군민 30만 원 지원..."9월 지급 예정"

AI 핵심 요약beta
- 영동군이 23일 전 군민에게 1인당 30만원을 지원했다
- 지원금은 9월 중 지역화폐로 지급해 추석 전 소비를 촉진한다
- 농어촌 기본소득 첫 단계로 재원 구조 검증과 디지털 지급체계 구축에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동군이 전 군민에게 1인당 30만 원의 민생 안정 지원금을 지급하며 농어촌 기본소득 도입을 위한 첫 단추를 꿴다.
추석 이전 지급을 목표로 지역화폐 형태로 지원해 지역 내 소비를 촉진하고 동시에 향후 기본소득 제도화를 위한 정책 기반 구축에도 나선다는 구상이다.
23일 영동군에 따르면 지원금은 추석 명절 이전인 오는 9월 중 지급될 예정이며 지급 대상은 영동군에 주민등록을 둔 전 군민이다. 이번 지원은 민선 9기 핵심 공약인 농어촌 기본소득 실현을 위한 첫 단계이자 고물가 등 어려운 경제 여건 속에서 군민들의 생활 안정을 지원하기 위해 추진됐다.
지원금 규모는 농어촌 기본소득 추진 시 예상되는 재원 구조인 국비 40%, 도비 30%, 군비 30%를 기준으로 산정됐다. 군은 군비 부담분 6개월 상당인 27만 원을 기본으로 체감 효과를 높이기 위해 3만 원을 추가해 최종 지급액을 30만 원으로 결정했다.
지급 방식은 지역화폐인 '레인보우영동페이'로 제공되며 사용 기한은 올해 12월 31일까지다. 군은 이번 사업을 계기로 전 군민의 지역화폐 가입을 확대하고 디지털 기반 지급 체계를 구축하는 한편 농어촌 기본소득 정책 추진과 국가 공모사업 대응 역량도 강화할 방침이다.
정영철 영동군수는 "민생 안정 지원금은 군민 생활 안정과 지역 경제 활성화를 위한 실질적인 지원이자 군민과의 약속을 실천하는 책임 행정의 출발점"이라며 "앞으로도 군민이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com