화성시, 광역급행버스 M4130번·M4137번 주말 증차 운행

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 23일 M버스 주말 증차를 발표했다
- 27일부터 M4130·M4137 주말 운행을 확대했다
- 연내 2층버스 9대와 동탄역 순환버스 증편한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 시민들의 주말 광역교통 이용 편의를 높이기 위해 광역급행버스(M버스) M4130번과 M4137번 노선의 주말 증차 운행을 시행한다고 23일 밝혔다.
시는 주말 서울 도심 방문과 문화·여가 활동, 가족 나들이 등 증가하는 교통 수요에 대응하고 여름철 폭염으로 인한 버스정류소 장시간 대기 불편을 줄이기 위해 오는 6월 27일부터 두 노선의 주말 운행 대수와 운행 횟수를 확대한다.
특히 서울역과 명동 등 서울 주요 도심으로 이동하는 시민들의 교통 편의가 향상되고 주말 시간대 교통 혼잡 완화에도 도움이 될 것으로 전망된다.
정명근 화성특례시장은 "광역버스는 시민들의 출퇴근뿐 아니라 주말 여가활동에도 중요한 교통수단"이라며 "시민들이 더욱 편리하게 서울과 화성을 오갈 수 있도록 광역교통 서비스를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.
화성특례시는 올해 안에 광역버스 2층버스 9대를 추가 도입해 좌석 공급을 확대하고 동탄역 접근성 향상을 위해 동탄역 순환버스 2개 노선(F·G, 5대, 50회)을 추가 운행할 계획이다.
ssamdory75@newspim.com