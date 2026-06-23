와이즈넛, 한국고용정보원 AI 고용서비스 구축 주관사 선정

AI 핵심 요약beta
- 와이즈넛이 23일 고용정보원 AX 고용서비스 사업자로 선정됐다.
- 28억원 규모로 2027년 6월까지 12개월간 추진한다.
- AI 고용서비스 9종과 허위공고 점검 플랫폼을 구축한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 도메인 특화 AI 에이전트 전문기업 와이즈넛이 한국고용정보원의 'AX 기반 국민체감 AI 고용서비스 구축' 사업의 주관사업자로 선정돼 이달 착수에 들어갔다고 23일 밝혔다.
회사에 따르면 총 사업비는 28억원 규모로, 사업기간은 오는 2027년 6월까지 12개월이다. 컨소시엄은 와이즈넛, 지엔소프트, 소프트아이텍으로 구성됐다.
이번 사업은 기존 AI 고용서비스가 제각각의 기술 스택 위에서 분산 운영되고 데이터 자동화 체계가 갖춰지지 않은 구조적 한계를 극복하는 데 초점을 맞췄다. 노동시장 변화에 대응하는 수요자 맞춤형 AI 고용서비스 환경을 구현하는 것이 목표다.
와이즈넛은 자연어 질의 기반 AI 일자리 검색, AI 메뉴 찾기, AI 검색 요약 등 검색 서비스를 비롯해 구직자 이력 분석을 통한 자기소개서 자동작성, 이력서 작성지원, 취업가이드, 잡케어, 직업심리검사 결과 요약 리포트 서비스 등 AI 서비스 9종을 신규 개발한다. 온·오프라인 채용채널 전반의 구인공고를 AI로 자동 수집·분석해 허위거짓 의심 공고를 탐지·등급화하는 점검 플랫폼도 신규 구축한다.
기존 AI 고용서비스는 와이즈넛의 'WISE Agent Labs'를 통해 통합 운영·관리 체계로 전환된다. WISE Agent Labs는 AI 에이전트 제작을 위한 올인원 도구로서 멀티 LLM·RAG·MCP 연동을 지원하며, 모델 등록부터 배포·성능 평가까지 AI 서비스 전 생명주기를 단일 체계로 관리한다.
와이즈넛은 2006년 워크넷 검색 구축을 시작으로 20년간 한국고용정보원의 다양한 사업을 구축해왔다. 강용성 와이즈넛 대표는 "20년간 고용 데이터 현장에서 쌓은 경험을 이번 AX 전환 사업에 집약하겠다"며 "국민이 체감할 수 있는 AI 고용서비스 구현과 함께 고용정보원의 AI 역량 내재화까지 완성해 공공AI활용 선도기관으로 도약하는데 일조하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com