'수원대전환추진단' 첫 발…민선 9기 수원시정운영 4개년 계획 수립

AI 핵심 요약beta
- 수원시는 23일 수원대전환추진단 출범식을 열었다.
- 추진단은 58명으로 구성돼 3개 분과를 운영한다.
- 8월 27일까지 민선 9기 4개년 계획을 수립한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 민선 9기 수원특례시의 시정운영 4개년 계획을 수립할 '수원대전환추진단'이 첫발을 내디뎠다.
23일 수원시에 따르면 전날 시청 중회의실에서 수원대전환추진단 출범식을 열고 이재준 수원시장이 위원들에게 위촉장을 수여했다.
추진단은 반값 생활 민생도시 분과, 문화관광 허브도시분과, 첨단과학 연구도시 분과 등 3개 분과를 운영한다.
공동단장은 김성진 수원시정연구원장, 홍은화 수원시민사회단체협의회 상임공동대표이다.
분야별 전문가, 거버넌스 기관·단체, 시민사회단체 회원 등 58명으로 구성된 수원대전환추진단은 8월 27일까지 활동하며 ▲공약사업 정책화를 위한 전략과제 발굴·제시, 실천 방안 논의 ▲민선 9기 시정 목표 등 시정 방형 설정 ▲민선 9기 시정운영 4개년 계획수립 등 역할을 한다.
이재준 수원시장은 "민선 8기에 뿌린 수원 대전환의 씨앗이 민선 9기 4년 동안 시민 삶 안에서 열매를 맺을 수 있도록 수원대전환 추진단이 역할을 해 달라"며 "현장에서 시민들의 목소리를 귀담아듣고 시민 삶에 도움이 되는 과제를 찾아주길 바란다"고 말했다.
이어 "수원 대전환은 시민 생활비 부담을 줄이고 '문화관광 허브도시'를 만들어 지역 경제를 살리고 첨단과학연구도시를 조성해 미래 먹거리와 좋은 일자리를 창출하는 것"이라며 "시민과 함께 수원 대전환을 완성하겠다"고 다짐했다.
ssamdory75@newspim.com