울산시, 재난 대응 대비 도로시설물 명칭 정비…34개 교량 이름 변경

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 23일 재난 대응 강화를 위해 교량 등 도로시설물 명칭 정비를 확대했다고 밝혔다.
- 시는 명칭이 중복된 교량 34곳과 지하차도 4곳을 중심으로 위치 혼선을 최소화하는 방향으로 지명을 재정비했다.
- 새 이름은 교량 명판과 포털·내비 지도에 순차 적용해 112·119 오인 출동을 줄이고 구조 차량 신속 출동에 도움을 줄 방침이다.
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위급 상황 직관적 위치 파악
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 재난 상황에서 구조 차량의 위치 혼선을 줄이기 위해 울산시가 교량과 지하차도 등 도로시설물 명칭 정비 작업을 확대하고 있다.
시는 재난 발생 시 초기 대응 강화를 위해 유사하거나 중복된 명칭을 쓰던 지역 교량 34곳의 이름을 정비했다고 23일 밝혔다.
이번 조치는 2023년 충북 오송 궁평지하차도 사고 이후 112·119 오인 출동을 방지하고 구조 차량의 신속한 출동을 돕기 위한 취지다.
시는 올해 자체 계획을 마련하고 1월 명촌교 일대 4개 지하차도 명칭을 먼저 정비한 데 이어, 대상을 관내 모든 도로시설물로 넓혀 조사와 정비를 진행하고 있다. 이 가운데 교량 34곳은 명칭 중복으로 위치 파악에 혼선을 준다고 보고 우선 정비 대상에 올려 5월 지명 제정과 고시를 마쳤다.
울주군 범서읍 두산리와 척과리에 위치한 4개 '척과교'는 위치와 순서를 반영해 각각 '척과교', '척과1교', '척과2교', '척과3교'로 이름을 구분했다.
일반국도 14호선 '남창1·2교'와 명칭이 겹치던 기존 남창1·2·3교는 인근 '남창옹기종기시장' 명칭을 따 '옹기종기1교', '옹기종기2교', '옹기종기3교'로 변경했다. 시는 이 같은 정비가 위급 상황에서 직관적인 위치 파악에 도움이 될 것으로 보고 있다.
새 명칭 적용을 위해 울산시는 도로시설물 관리 부서와 협업해 교량 명판 교체 작업을 순차적으로 진행 중이다. 시민 혼란을 줄이기 위해 네이버, 카카오 등 포털 지도와 민간 차량용 내비게이션 지도 관리 업체에도 즉시 수정 요청을 했다.
psj9449@newspim.com