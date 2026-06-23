전주시장직 인수위, 시민돌봄 책임도시 구현...복지정책 로드맵 구체화

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출생부터 생애 말기까지 아우르는 전주형 통합돌봄 체계 구축

아이꿈수당·100원 버스·어르신 안심돌봄 등 공약 실행력 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시장직 인수위원회인 시민주권 열린 전주 위원회가 23일 시민 누구나 돌봄과 복지 혜택을 누릴 수 있는 '시민돌봄 책임 도시' 실현을 위한 정책 로드맵 마련에 속도를 내고 있다.

인수위 돌봄·복지 분과는 전주시 재정 여건이 녹록지 않은 상황에서도 시민 삶과 직결되는 필수 돌봄·복지 분야에 재정을 우선 투입한다는 기조 아래 민선 9기 관련 공약 22건을 집중 검토하고 있다.

조지훈 전주시장 당선인[사진=뉴스핌DB] 2026.06.23 lbs0964@newspim.com

분과는 이를 '출생부터 생애 말기까지, 촘촘한 돌봄·복지도시 전주'라는 방향에 맞춰 체계화하며, 돌봄과 복지의 공공 책임을 강화하는 데 주력하고 있다.

검토 중인 공약은 출산과 양육, 청소년 성장 지원, 청년 자립, 어르신 돌봄과 일자리, 여성 안전 및 권익 보호, 장애인 이동권과 건강권 보장, 1인 가구 고립 예방 등 시민 생애 전반을 아우르는 내용을 담고 있다.

특히 이재명 정부의 통합돌봄 정책과 연계한 '전주형 통합돌봄' 고도화를 위해 부서 간 협업을 강화한 통합돌봄 체계 구축과 조직개편 방안 마련도 추진 중이다.

주요 사업으로는 취학 전 아동 대상 '전주 아이꿈 수당' 지급, 어린이·청소년 100원 버스 단계적 도입, 보편적 생리용품 지원 등이 포함됐다. 이를 통해 양육 부담을 실질적으로 완화한다는 계획이다.

어르신 분야에서는 스마트 시니어 돌봄 시스템 구축과 병원 동행을 넘어선 일상생활 안심동행 서비스 제공, 공공형·사회참여형 일자리 확대 등이 핵심 과제로 제시됐다.

또 여성·장애인 분야에서는 성평등 전문행정 도입, 성범죄·스토킹 피해자 지원 강화, 무장애 인프라 협의체 제안 실현을 위한 체계 구축 등 기본권 보장 수준을 높이는 정책도 검토되고 있다.

돌봄·복지 분과는 향후 공약별 예산 규모와 추진 시기를 세밀하게 조정해 실행력을 갖춘 정책 로드맵을 완성할 계획이다.

고선미 돌봄·복지 분과위원장은 "복지는 행정 비용이 아닌 전주의 정주 여건을 지키기 위한 필수적인 사회적 투자"라며 "출생부터 생애 말기까지 시민 삶 전체를 하나의 흐름으로 살피는 돌봄 체계를 구축하는 데 집중하고 있다"고 말했다.

이어 "돌봄과 복지가 생활 현장에서 단절되지 않도록 촘촘하게 연결하고, 시민 참여를 바탕으로 시민돌봄 책임 도시 실현을 위한 공약을 구체화해 나가겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com