벼랑 끝 의사와 존폐 위기 소아외과…넷플릭스 '퍼스트 닥터' 출격

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스가 새 메디컬 시리즈 '퍼스트 닥터'의 제작을 확정하고 정려원, 하윤경, 백현진, 김종수, 김무열 등 주요 출연진을 공개했다.

넷플릭스 시리즈 '퍼스트 닥터'는 벼랑 끝에 몰린 의사 허지완(정려원)과 존폐의 기로에 선 소아외과, 가장 여린 생명을 마주하는 삶의 최전선에서 벌어지는 숨 가쁜 이야기이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 퍼스트 닥터 출연 배우. [사진=넷플릭스] 2026.06.23 moonddo00@newspim.com

무엇보다 믿고 보는 배우들의 만남에 뜨거운 관심이 쏠린다. 먼저 매 작품 인생 캐릭터를 경신해 온 정려원이 이번엔 소아외과 의사로 돌아온다. 정려원이 연기하는 '허지완'은 하루아침에 궁지에 몰린 소아외과 교수로, 누구나 인정할 만한 실력파에 사명감도 강하지만 직설적이고 거침없는 성격 탓에 병원의 '트러블 메이커'로 통하는 인물. 불의의 사고로 원치 않는 '연화대 병원'에 돌아간 허지완은 소아외과와 아이들의 미래를 지키기 위해 분투한다. 검사, 변호사, 강사 등 다채로운 직업의 캐릭터로 변신해 호평 받아온 정려원이 소아외과 의사 허지완을 어떻게 그려낼지 기대를 높인다.

하윤경은 당돌하고 기세 좋은 연화대 병원 3년 차 전공의 '기은결'로 열연한다. 반항적인 듯 보여도 영민한 데다 손까지 빨라 1년 차부터 외과장의 눈에 든 기은결은 허지완과 사사건건 부딪히며 묘한 긴장 관계를 형성할 전망. 정려원과 하윤경이 만들어낼 특별한 '사제 케미'에 이목이 집중된다.

백현진과 김종수의 활약 또한 기대를 더한다. 백현진은 연화대 병원 외과장 '손상백'으로 분해 현실감 넘치는 연기를 예고한다. 명품 배우 김종수는 부원장 '이창곤' 역을 맡아 극의 긴장감을 조율한다. 연화대 병원의 대세인 두 사람이 '미운 오리 새끼' 허지완과 어떤 관계를 쌓아나갈지 궁금해진다. 작품마다 남다른 존재감을 드러낸 김무열은 마취통증의학과 교수 '배수월'을 맡았다. 친근한 성격에 넉살까지 겸비한 배수월은 오래전부터 허지완과 알고 지낸 동료 의사다. 김무열과 홍종찬 감독의 세 번째 만남도 기대를 모으는 포인트다.

여기에 '소년심판'으로 호평받은 홍종찬 감독과 김민석 작가가 다시 한번 의기투합했다. 홍종찬 감독은 깊이 있는 인물 서사와 현실감 있는 연출을 선보여 왔으며, 김민석 작가는 '소년심판'으로 2022년 백상예술대상 TV부문 극본상을 수상하며 필력을 인정받았다. 두 창작자가 함께 그려낼 '퍼스트 닥터'​는 존폐 위기에 놓인 소아외과를 무대로, 가장 작은 생명을 지키기 위해 분투하는 사람들의 이야기를 담는다. 의료진들의 치열한 하루와 따뜻한 연대, 그리고 삶의 소중한 순간들을 그려낼 '퍼스트 닥터'가 어떤 공감과 울림을 전할지 기대를 모은다.

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