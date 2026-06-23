김상욱 인수위, 시민주권 반영 조직개편안 입법예고…행정 감시 기능 강화

AI 핵심 요약beta
- 울산시장직 인수위가 23일 시민주권 반영한 조직개편안을 입법예고했다
- AI혁신산업실·분권인구정책국 신설 등으로 경제산업·인구정책 기능을 재편했다
- 복지보건국 통합·소방 대응력 보강하며 정원 41명 증원, 7월 말 시행 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경제국, 민생경제와 일자리 정책 전담
[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = 울산시장직 인수위가 시민 참여 확대를 골자로 한 조직개편안을 내놨다.
인수위는 김상욱 당선인의 시정 철학인 '시민 주권'을 반영한 조직개편안을 입법예고한다고 23일 밝혔다.
이번 개편은 시민 참여와 행정 감시 기능을 강화하고 정책 설계부터 집행까지 시민 체감도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 전날 발표된 노동위원회와 감사청렴위원회 신설과 연계해 추진된다.
경제·산업 분야는 기능을 분리해 재편한다. 기존 경제산업실은 'AI혁신산업실'로 개편해 산업 전환과 주력산업 연계를 강화하고, 경제국은 민생경제와 창업·일자리 정책을 전담한다.
교통 분야에서는 교통국 내 버스택시과를 대중교통과로 개편하고 노선체계 점검 기능을 강화한다. 소방 분야는 119종합상황실 4교대 체계 도입과 현장대응단 신설을 통해 대응 역량을 보완한다.
지방분권과 인구 감소 대응을 위한 '분권인구정책국'도 신설된다. 대학 지원과 청년 정책을 연계해 지역 정착 기반을 강화한다는 구상이다.
복지 분야는 복지보훈여성국과 시민건강국을 통합해 복지보건국으로 재편한다. 생애주기별 복지·보건 서비스 연계를 강화하기 위한 조치다.
이번 개편으로 울산시 정원은 일반직 11명, 소방직 30명 등 총 41명 늘어난 3519명으로 조정된다. 조직개편안은 입법예고를 거쳐 7월 시의회 임시회에 상정되며, 심의·의결 이후 7월 말 시행될 예정이다.
news2349@newspim.com