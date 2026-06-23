경기도 공공도서관, 여름방학·휴가철 맞아 '복합 문화 피서지' 추진

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독서·문화 충전 할 수 있는 다양한 행사·프로그램 진행

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 31개 시군 공공도서관은 여름방학과 휴가철을 맞이해 도민들이 무더위를 피해 다양한 행사와 프로그램을 진행한다고 23일 밝혔다. 이들 도서관은 독서 공간을 넘어 도민 누구나 문화 충전을 할 수 있는 '복합 문화 피서지'로서의 역할을 할 것으로 예상된다.

경기도서관은 7월부터 8월까지 여름방학 기간 동안 '심야도서관'을 운영하고 밤샘 독서캠프를 진행한다. 또한 '미디어아트 쉼터(LED월·ASMR 음향)'를 주제로 한 프로그램을 마련해 도민들이 시원한 실내 공간에서 다양한 문화 체험을 즐길 수 있도록 할 계획이다.

경기도서관 미디어 오아시스 사진. [사진=경기도서관]

윤명희 경기도서관장은 "기후변화로 폭염이 일상화되는 상황에서 도서관은 도민들이 안전하고 쾌적하게 방문할 수 있는 공간이 될 것"이라며 "다양한 프로그램을 통해 도민들이 시원하고 유익한 여름을 보내기 바란다"고 전했다.

도내 공공도서관에서는 재즈 인문학 공연, 낭독 음악회, 원화 전시와 같은 문화 프로그램을 비롯해 어린이 독서교실, 메이커스페이스 체험, 가족 음악회, 인형극 등이 진행된다.

평택시 지산초록도서관은 7월 24일 야간 시간대를 이용해 가족과 함께하는 생태체험 프로그램 '달빛 따라 숲으로 가요'를 운영할 예정이다. 참가자들은 여름밤 숲속 생태를 관찰하며 새로운 독서문화 체험을 할 수 있다.

수원시 서수원도서관은 8월 3일부터 6일까지 초등학교 1~2학년을 대상으로 그림책 작가와 함께하는 '여름아 놀자! 그림책 예술놀이터'를 진행한다.

안성시 보개도서관은 8월 14일 자정까지 '야간개방 밤독(讀)깨비'를 운영하며 구리시는 공공도서관 이용객을 위해 양심양산 대여소를 운영해 온열질환 예방 활동에 나선다.

생활권 근처 작은도서관도 폭염 대응에 중요한 역할을 한다. 경기도는 '작은도서관 무더위·혹한기 쉼터 운영 사업'을 통해 도내 340곳의 작은도서관에 냉난방비를 지원해 누구나 이용 가능한 개방형 쉼터로 운영할 계획이다. 지원된 예산은 냉방비로 사용되며 도민들은 가까운 작은도서관에서 시원한 환경에서 독서와 함께 여름을 보낼 수 있다.

1141world@newspim.com