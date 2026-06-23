고창 농특산물 전국 유통 확대...외식업계 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 23일 이랜드이츠와 농산물 유통 활성화 업무협약을 체결했다
- 멜론·고구마·땅콩 등 고창 농산물로 애슐리 시즌 메뉴를 공동 개발해 전국 판로를 넓힌다
- 고창군은 안정적 공급체계 구축과 농가 소득·브랜드 가치 향상을 기대한다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'애슐리' 특화메뉴 개발...농가 소득 증대 기대
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 국내 대표 외식기업과 손잡고 지역 농특산물의 전국 유통망 확대와 농가 소득 증대에 나선다.
고창군은 ㈜이랜드이츠와 최근 군청 회의실에서 '고창 농산물 유통 활성화'를 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.
이번 협약은 고창에서 생산되는 멜론과 고구마, 땅콩 등 우수 농산물의 판로를 확대하고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.
㈜이랜드이츠는 애슐리와 자연별곡, 로운, 피자몰 등 14개 외식 브랜드를 운영하는 국내 외식기업으로 전국 124개 애슐리 매장을 통해 다양한 고객층을 확보하고 있다. 양측은 협약에 따라 고창 농산물을 활용한 애슐리 시즌 메뉴를 공동 개발하고 다양한 홍보·마케팅 활동을 추진하기로 했다.
특히 고창산 농산물을 원재료로 활용한 특화 메뉴를 전국 애슐리 매장에 선보여 소비자 접점을 넓히고 지역 농산물의 우수성을 알릴 계획이다. 군은 이번 협력이 안정적인 농산물 공급 체계 구축과 함께 지역 농가의 판로 확대, 브랜드 가치 향상에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
심덕섭 고창군수는 "이번 협약은 고창의 우수 농산물과 민간 기업의 역량이 결합해 새로운 부가가치를 창출하는 상생 모델"이라며 "앞으로도 다양한 기업과 협력을 확대해 농가 소득 향상과 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com