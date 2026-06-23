경기도, 재택의료센터 이용자 두 달간 7000건 넘어

도민이 집에서도 필요한 의료서비스를 받을 수 있는 기반 확대

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 지난 3월 27일 재택의료센터를 통해 5월 31일까지 7000건 넘는 방문진료를 제공했다고 23일 밝혔다.

도는 지역 내 민간 의원급 의료기관의 참여로 31개 전 시군에 재택의료센터를 설치해 거동이 불편한 도민이 의료서비스를 이용할 수 있도록 기반을 강화하고 있다. '돌봄통합지원법' 시행에 맞춰 재택의료센터 설치를 완료했으며 2개월 간 77개 센터에서 7053건의 방문진료가 이뤄져 하루 평균 100명 이상이 서비스를 받았다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

경기도는 재택의료센터 확대에 속도를 내고 있다. 지난 16일 보건복지부 재택의료센터 공모 결과로 수원, 고양, 성남, 평택, 광명, 오산, 동두천 7개 시에 8개 신규센터가 지정됐다. 도는 신규센터가 조기에 자리잡을 수 있도록 경기도의료원 지원 체계와 전문진료 및 검사 단기입원 등을 연계할 계획이다.

현재 경기도의료원과 협약을 맺은 재택의료센터는 63개소이며 후방지원과 관련해 전문진료 8건과 방문진료 교육 6건을 진행했다. 또 방문진료 차량의 주정차를 위한 배려 스티커를 발급해 의료진의 안전하고 신속한 진료를 돕고 있다.

현장 반응도 긍정적이다. 파주 연세송내과 재택의료센터 송대훈 원장은 "행정복지센터가 발견한 의료 사각지대의 독거 환자가 20일 동안 식사를 못한 상황에서 재택진료 중 건강 이상이 발견됐다"며 경기도의료원 파주병원으로 신속히 이송된 사례를 설명했다. 그는 이어 "응급실 진료부터 통합병동 입원 치료로 이어지며 환자가 건강을 회복하는 과정은 지역사회 통합돌봄 체계가 작동함을 보여주는 사례"라고 강조했다.

유영철 경기도 보건건강국장 또한 "재택의료센터를 통해 도민이 집에서도 필요한 의료서비스를 받을 수 있는 기반을 넓혀가고 있다"며 "센터가 통합돌봄 대상자를 찾아내고 지원하는 중심축으로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

재택의료센터는 단순한 의료 서비스를 넘어 의료진이 가정을 방문하면서 나타나는 복합적인 어려움도 발견할 수 있다. 이를 통해 발굴된 사례는 읍면동 행정복지센터 등 통합돌봄 창구로 연계되어 필요한 지원을 적시에 받을 수 있다.

경기도는 재택의료의 역할을 생애말기 돌봄과 임종돌봄으로 확장할 계획이다. '찾아가는 돌봄의료센터'를 통해 생애말기돌봄 교육 104건, 호스피스 제공 및 연계 25건을 수행해 왔으며 이를 바탕으로 재택의료센터에서도 생애말기 돌봄 교육을 실시할 예정이다. 도는 거동이 어려운 환자가 가정에서 존엄한 마지막 시간을 보낼 수 있도록 지원체계를 마련할 방침이다.

1141world@newspim.com