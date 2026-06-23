다산디엠씨, 커넥티드카 사업 개시…글로벌 확대 추진

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글로벌 완성차 텔레매틱스 서비스 본격화

하드웨어·소프트웨어 결합 모빌리티 사업 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 다산디엠씨는 자동차 부품 사업과 커넥티드카 플랫폼 사업을 함께 추진한다.

23일 다산디엠씨는 자동차 부품 사업 기반과 커넥티드카 플랫폼 사업을 결합해 모빌리티 분야로 사업 영역을 확대한다고 밝혔다.

다산디엠씨는 커넥티드카 솔루션 전문기업 엔지스테크널러지와 글로벌 완성차 시장을 대상으로 부품을 공급해 온 자동차 부품 전문기업 디엠씨의 합병으로 출범한 기업이다.

자동차 부품 사업부는 현대차·기아를 비롯한 글로벌 완성차 제조사와 주요 1차 협력사(Tier1)를 대상으로 제품을 공급하고 있다. 회사는 해당 사업부를 통해 매출과 수익 기반을 확보하고 있다고 설명했다.

다산디엠씨 로고. [사진=다산디엠씨]

오토모티브 사업부는 차량용 플랫폼 솔루션을 담당한다. 이 사업부는 지난 4년 동안 내비게이션 중심 사업에서 텔레매틱스, 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 모빌리티 플랫폼 중심으로 사업 구조 전환을 추진해 왔다.

오토모티브 사업부는 국내 이동통신사와 협력해 글로벌 완성차 제조사의 텔레매틱스 서비스 개발을 수행했다. 해당 서비스는 올해 6월 차량 출시와 함께 정식으로 시작됐다.

다산디엠씨는 이를 바탕으로 후속 2차 서비스 개발 사업도 수주했다. 회사는 2026년 하반기 추가 글로벌 완성차 대상 신규 수주를 추진할 계획이다.

다산디엠씨는 자동차 부품 사업부가 보유한 글로벌 완성차와 Tier1 네트워크를 활용해 커넥티드카 플랫폼과 소프트웨어 서비스를 함께 제안할 방침이다. 이를 통해 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 사업 모델을 구축한다는 계획이다.

김장식 다산디엠씨 대표는 "다산디엠씨는 다산그룹 내 유일한 자동차 Tier1 기업으로서 인공지능(AI) 반도체와 첨단 전장 사업의 자동차 분야 진출에 역할을 하게 될 것"이라며 "커넥티드카, SDV, 모빌리티 플랫폼 사업을 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com