애슐리퀸즈, 고창 농산물 전국에 알린다…첫 주자는 '선운산 멜론'

AI 핵심 요약beta
- 이랜드이츠가 23일 고창군과 농산물 협약을 맺었다.
- 애슐리퀸즈는 고창산 농산물 메뉴 개발·판매에 나선다.
- 선운산 멜론부터 전국 매장서 판로 확대에 나선다.
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고창군 생산관리·이랜드이츠 메뉴화 협력…지역 상생 모델 구축
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이랜드이츠가 고창군과 손잡고 지역 농산물을 활용한 메뉴 개발에 나서며 농가 판로 확대와 지역 상생에 힘을 싣는다.
23일 이랜드이츠는 지난 22일 고창군청 상황실에서 전북특별자치도 고창군과 '고창 농산물 유통 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 황성윤 이랜드이츠 대표와 심덕섭 고창군수, 선운산멜론작목반 등 지역 생산자단체 관계자들이 참석했다.
이번 협약에 따라 고창군은 우수 농산물의 안정적인 공급을 위한 생산관리 지원에 나선다. 이랜드이츠는 고창산 농산물을 활용한 애슐리퀸즈 메뉴 개발과 판매를 추진한다. 양측은 고창의 문화·관광자원 홍보에도 협력하며 지역 상생 모델을 만들어간다는 계획이다.
첫 협업 품목은 여름 제철을 맞은 고창 대표 특산물 '선운산 멜론'이다. 이랜드이츠는 이를 애슐리퀸즈 메뉴로 선보이고, 향후 다양한 고창 농산물을 메뉴에 접목하는 방안을 검토할 예정이다. 전국 120여개 애슐리퀸즈 매장을 통해 지역 농가에는 안정적인 판로를, 고객에게는 제철 농산물 기반 메뉴를 제공한다는 구상이다.
심덕섭 고창군수는 "고창의 우수한 농산물이 전국 애슐리퀸즈 매장을 통해 더 많은 소비자와 만날 수 있게 됐다"고 말했다. 황성윤 이랜드이츠 대표는 "이번 협약을 시작으로 고창의 우수한 농산물을 전국 고객에게 알리고, 지역과 함께 성장하는 상생 모델을 만들어가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com