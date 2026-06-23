다목적방사광가속기 공식 명칭 'KLS' 확정…"대한민국 과학기술 새빛"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도는 다목적방사광가속기의 공식 명칭을 '한국새빛가속기(KLS·Korea Light Source)'로 최종 확정했다고 23일 밝혔다. '대한민국 과학기술의 내일을 밝히는 새로운 빛'이다.

이번 명칭은 국민 공모와 전문가 심사, 대국민 투표를 거쳐 선정된 뒤 상표권과 국제 활용성 등을 종합 검토해 확정된 것으로 향후 수십 년간 국내외 연구 협력과 학술 활동, 산업 활용 전반에서 사용될 국가 대표 과학 인프라 브랜드다.

오창 다목적방사광가속기 예상조감도.[사진=뉴스핌DB]

과학기술정보통신부와 충북도 등은 사업의 상징성과 미래 비전을 반영하고 국민적 공감대를 형성하기 위해 지난 4월 1일부터 명칭 공모전을 진행했다.

1만3000여 건이 접수되는 등 높은 관심을 끌었다.

'한국새빛가속기'는 '대한민국 과학기술의 내일을 밝히는 새로운 빛'이라는 의미를 담았다.

영문 명칭에는 방사광가속기 분야에서 널리 쓰이는 'Light Source'를 적용해 국제적으로도 직관적이고 통용이 쉬운 점이 고려됐다.

포항방사광가속기(PLS·Pohang Light Source), 미국 ALS(Advanced Light Source) 등과의 연계성도 반영됐다.

확정된 명칭은 향후 구축 사업 전반을 비롯해 국내외 홍보, 연구 협력, 학술 논문, 각종 공식 문서 등에 폭넓게 활용될 예정이다.

이복원 충북도 경제부지사는 "공모전과 대국민 투표에 참여해 준 국민께 감사드린다"며 "한국새빛가속기 KLS가 세계 최고 수준의 연구시설로 성장해 국가 과학기술 경쟁력을 높이는 핵심 기반이 되도록 지원하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com