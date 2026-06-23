부산시, 섬유패션 원부자재 공동 비축 추진…안정 공급망 체계 마련

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공급망 불안 해소 사업 본격 추진

72개 기업 최대 200만 원 지원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 글로벌 공급망 불안과 원부자재 가격 급등이 이어지는 가운데 부산시가 지역 섬유·패션기업의 경영 부담을 덜고 생산 차질을 막기 위한 원부자재 공동 비축 체계 구축에 나섰다.

부산시는 글로벌 공급망 교란과 염료·가죽 등 핵심 원부자재 가격 상승으로 어려움을 겪는 지역 섬유·패션기업을 지원하기 위해 '섬유패션 원부자재 공동 비축 시스템 구축 사업'을 본격 추진한다고 23일 밝혔다.

부산시가 글로벌 공급망 불안과 원부자재 가격 급등으로 어려움을 겪고 있는 지역 섬유·패션기업의 경영 부담을 완화하고 안정적인 생산활동을 지원하기 위해 섬유패션 원부자재 공동 비축 시스템 구축 사업을 본격적으로 추진한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

이번 사업은 폴리에스터·나일론 염료, 천연가죽, 재봉실 등 섬유·패션 분야 핵심 원부자재 수급 불안이 커지는 상황에서 지역 기업의 생산 중단과 납기 지연을 예방하고 안정적인 공급망 체계를 마련하는 데 목적을 두고 있다.

시는 부산에 소재한 섬유·패션·봉제·신발 관련 기업 72개사를 선정해 업체당 최대 200만 원 상당의 원부자재를 지원할 계획이다. 지원 품목은 지난 5월 실시한 기업 수요 조사와 원부자재 수급 애로 분석 결과를 토대로 전문가로 구성된 운영위원회 심의를 거쳐 확정했다.

참여 기업 모집은 23일부터 7월 7일까지 진행한다.

이번 사업은 단순한 원부자재 단기 지원을 넘어 기업 수요 조사부터 공동구매, 비축, 공급, 재고관리, 애로사항 대응까지를 하나의 체계로 묶는 지역 단위 공급망 대응 시스템 구축에 방점을 두고 있다.

시는 기업별 원부자재 사용량과 공급 이력을 데이터베이스로 관리하고 이를 기반으로 수요가 높은 품목을 공동 구매해 구매 단가와 물류비 부담을 낮출 계획이다.

대체 공급처와 물류 정보 제공, 리스크 대응 상담, 기업 애로 해결 지원 등을 함께 추진해 지역 섬유·패션기업의 원부자재 수급 안정성을 높인다는 방침이다.

박동석 첨단산업국장은 "이번 사업은 기업 수요와 재고 정보를 기반으로 위기에 선제적으로 대응할 수 있는 지역 단위 공급 안전망을 구축하는 사업이다"라며 "지역 섬유·패션기업이 원부자재 수급 불안으로 생산과 납기에 차질을 빚지 않도록 현장에서 체감할 수 있는 지원 체계를 지속적으로 보완·강화해 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com