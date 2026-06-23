W컨셉, 신진 디자이너 브랜드 육성…'W 스테이지' 참가 모집

AI 핵심 요약beta
- W컨셉이 23일 신진 디자이너 육성 프로그램 W스테이지 참여 브랜드 모집을 시작했다
- 브랜드 콘셉트·경쟁력 등을 3단계로 심사해 8월 우수 브랜드 10개를 선정한다
- 선정 브랜드엔 인큐베이팅·글로벌 진출을 지원하고 최우수 1곳에 1억원을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = W컨셉이 신진 디자이너 브랜드 육성 프로그램을 정식으로 선보이며 K-패션 유망 브랜드 발굴에 나선다.
W컨셉은 오는 29일부터 다음 달 19일까지 신진 디자이너 브랜드 육성 프로그램인 'W 스테이지(W STAGE)' 참여 브랜드를 모집한다고 23일 밝혔다.
프로그램명인 W 스테이지는 신진 디자이너들이 W컨셉이 마련한 무대에서 역량을 펼칠 수 있도록 지원한다는 의미를 담고 있다. W 스테이지는 브랜드 모집과 심사를 거쳐 우수 브랜드 10개를 선발하는 방식으로 운영된다.
선정된 브랜드에는 비즈니스 코칭과 전담 MD 멘토링, 실전형 교육, 마케팅 등 다양한 인큐베이팅 프로그램이 제공된다. W컨셉 플랫폼 내 단독 협업 기회와 함께 오프라인 진출, 글로벌 시장 확대까지 지원할 예정이다.
평가는 총 3단계에 걸쳐 진행된다. 1차 서류 심사에서는 브랜드 콘셉트와 상품 경쟁력, 성장성 등을 평가하며, 2차 대면 심사에서는 인터뷰와 현장 실사를 통해 종합 검증을 실시한다.
이후 내·외부 심사위원단의 평가를 거쳐 최종 선정 브랜드를 결정하며, 결과는 오는 8월 발표할 예정이다.
최종 선발된 10개 브랜드 가운데 최우수 브랜드 1곳에는 브랜드 운영 자금 1억원이 지원된다.
W컨셉 관계자는 "W 스테이지는 잠재력 있는 디자이너 브랜드가 안정적인 기반 위에서 성장할 수 있도록 돕는 육성 프로그램"이라며 "앞으로도 유망 브랜드들이 국내를 넘어 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 다양한 성장 기회를 제공할 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com