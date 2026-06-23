문체부, '역대 최대' 1200억 게임 IP 펀드 결성..."K컬처 400조 마중물"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 모태펀드 문화계정을 통해 게임 지식재산(IP) 등에 투자하는 총 1200억 원 규모의 대형 IP 펀드를 결성했다고 23일 밝혔다.

최휘영 장관은 정부 출범 1주년 기자간담회에서 2030년까지 K컬처 산업 목표를 기존 300조 원에서 400조 원으로 상향 조정하겠다고 밝혔다. K컬처 수출액이 이미 반도체·자동차에 이어 3위를 기록한 가운데, 수출액 목표도 350억 달러에서 1100억 달러로 대폭 높여 잡았다. [사진= 뉴스핌 DB]

이번 펀드는 문체부 600억 원, 넥슨 588억 원, 운용사 코나벤처파트너스 12억 원 출자로 구성된다. 그동안 게임 기업이 주요 출자자로 참여해 게임 분야에 투자하는 문화계정 자펀드가 결성된 사례는 있었으나, 1200억 원 규모의 대형 펀드가 조성되는 것은 이번이 처음이다.

문체부 측은 "콘텐츠 정책펀드의 투자 규모를 넓히고, 민간 대형 자본이 게임산업 투자에 참여하는 기반을 마련햇다. 정책자금과 민간 대형 자본을 결합해 케이(K)-게임의 초기 개발부터 국제 지식재산(IP)으로의 성장까지 뒷받침하는 투자 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"고 설명했다.

◆ 대형 펀드로 초기 투자부터 후속 투자까지 연계, 게임산업 성장 사다리 마련

이번 펀드는 대형 펀드인 만큼, 단발성 투자에 그치지 않고, 성장 단계별로 활발한 후속 투자가 이루어질 것으로 기대된다. 결성 총액의 일부를 초기 게임 개발사 등에 투자(시드 투자)하고, 성장 가능성이 확인된 기업과 사업에 대해서는 추가 후속 투자(시리즈 에이(A) 투자)를 이어감으로써, 유망 게임 기업의 성장을 지원할 예정이다. 이번 펀드는 게임산업의 성장 사다리가 되어, 우수한 기획력과 개발 역량을 가진 기업이 자금 부족으로 개발을 중단하지 않고, 안정적으로 다음 성장 단계에 진입할 수 있도록 뒷받침할 것으로 보인다.

특히, 이번 펀드를 통해 문체부의 정책자금과 민간 전문성을 결합해 우수 지식재산(IP)을 발굴, 투자할 계획이다. 문체부는 초기·성장 단계 콘텐츠기업에 필요한 자금을 공급하고, 주요 출자자인 넥슨은 게임산업에 대한 이해와 시장 경험을 바탕으로 투자 생태계 활성화에 힘을 보탠다. 투자 대상은 게임 분야를 중심으로 이야기, 줄거리(내러티브) 지식재산(IP), 융합콘텐츠 지식재산(IP) 등 세계 확장 가능성이 높은 분야가 될 예정이다.

문체부 김경화 문화산업정책관은 "이번 펀드는 문화계정 역대 최대 규모의 자펀드이자, 정책금융과 민간 대형 자본이 결합해 K-게임의 성장 기반을 넓힌 사례"라며, "문체부는 K컬처 400조 원 시대를 실현하기 위해 정책금융으로 콘텐츠 지식재산(IP) 투자 마중물을 조성하고, 이를 통해 민간 투자가 이어지는 선순환 콘텐츠 금융 생태계를 구축해 나가겠다"라고 밝혔다.

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