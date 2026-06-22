[인사] 대구시교육청

AI 핵심 요약beta
- 대구교육청이 22일 3·4·5급 간부 전보와 승진을 단행했다
- 행정·교육·도서관·시설 분야에서 국장·과장·관장 등 보직 이동이 이뤄졌다
- 다수 간부가 정년·명예퇴직 및 퇴직준비교육 파견 대상이 됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇3급
<전 보>
▲행정국장 김충하 ▲정책지원국장 이은숙 ▲2·28기념학생도서관장 전종섭 ▲학생문화센터 관장 박정희
<승 진>
▲학교지원센터 단장 주태식 ▲국채보상운동기념도서관장 윤재준
<퇴직준비교육 파견>
▲학생문화센터 관장 권원희 ▲2·28기념학생도서관장 김칠구
◇4급
<전 보>
▲대외협력담당관 박영희 ▲총무과장 한성식 ▲회계정보과장 최은숙 ▲행정관리과장 임호 ▲남부도서관장 이종근 ▲서부교육지원청 행정지원국장 신재섭
<승 진>
▲감사관 감사총괄청렴담당 조경선 ▲교육시설과장 이동기 ▲교육연수원 총무부장 장진은 ▲학생문화센터 총무부장 성미숙
<정년퇴직>
▲국채보상운동기념도서관(퇴직준비교육 파견) 김동찬 ▲동부도서관(퇴직준비교육 파견) 주해숙 ▲학생문화센터(퇴직준비교육 파견) 윤종식
◇5급
<전 보>
▷교육행정
▲감사관 감사1담당 장난영 ▲초등교육과 초등학사담당 서효연 ▲중등교육과 중등학사담당 최준혁 ▲교육복지과 학교급식지원담당 김성관 ▲교육복지과 평생교육담당 김은전 ▲낙동강수련원 총무부장 장기철 ▲남부도서관 총무과장 김성희 ▲경북고 최은기 ▲서부고 김진희 ▲시지고 박지현 ▲성서고 박다혜 ▲다사고 김지혜 ▲상인고 김홍철 ▲포산고 김태호 ▲대구여고 배미경 ▲체육고 조지영 ▲서부교육지원청 학생복지지원과장 이현직 ▲군위교육지원청 행정지원과장 박현주
▷사 서
▲두류도서관장 주헌주 ▲수성도서관장 차은경 ▲2·28기념학생도서관 학교도서관지원과장 이선미
▷시 설
▲남부교육지원청 시설지원과장 박옥환
<승 진>
▷사 서
▲2·28기념학생도서관 독서문화과장 박영미
<명예퇴직>
▲서부고 김근영
<정년퇴직>
▲두류도서관장 홍종애 ▲수성도서관장 권이섬 ▲남부도서관 안영우 ▲두류도서관(퇴직준비교육) 신경아