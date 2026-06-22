[인사] 서울시교육청

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 22일 지방부이사관 3명과 서기관 8명을 승진시켰다.
- 지방부이사관 6명과 지방서기관 20명도 전보했다.
- 총 37명 인사를 단행해 조직 운영을 재정비했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇지방부이사관 승진 (3명)
▲국회사무처 파견 이종오 ▲학교안전공제회 파견 고경춘 ▲강서도서관장 이종현
◇지방서기관 승진 (8명)
▲총무과 안선국 ▲대한민국교육감협의회 파견 정관용 ▲평생진로교육국 평생교육과 박영숙 ▲교육행정국 학교지원과 위유진 ▲학생교육원 행정지원과장 황금영 ▲교육연수원 행정지원과장 대변인 겸임 김구 ▲고척도서관장 현희정 ▲용산도서관장 김선이
◇지방부이사관 전보 (6명)
▲총무과장 정길중 ▲교육행정국장 김덕희 ▲교육시설관리본부장 이대우 ▲노원평생학습관장 손영순 ▲남산도서관장 이연주 ▲양천도서관장 고영갑
◇지방서기관 전보(20명)
▲안전총괄담당관 류청석 ▲기획조정실 예산담당관 오종안 ▲기획조정실 행정관리담당관 이정희 ▲기획조정실 노사협력담당관 장종욱 ▲기획조정실 교육협력담당관 정무윤 ▲평생진로교육국 평생교육과장 원종일 ▲교육행정국 학교지원과장 김오영 ▲교육행정국 교육재정과장 강현선 ▲교육연구정보원 총무부장 정옥진 ▲융합과학교육원 총무부장 오상환 ▲교육연수원 총무부장 유동준 ▲교육연수원 교육행정연수부장 박은희 ▲학생교육원 총무부장 박석현 ▲보건안전진흥원 안전환경부장 윤종모 ▲보건안전진흥원 보건급식부장 김경숙 ▲학생체육관장 이수근 ▲북부교육지원청 행정지원국장 곽상원 ▲강동송파교육지원청 행정지원국장 김영란 ▲강서양천교육지원청 행정지원국장 김재욱 ▲동작관악교육지원청 행정지원국장 박진수
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