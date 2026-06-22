걷는 부처서 에메랄드 불상까지"...국내 첫 태국 미술 종합전 공개

국립중앙박물관 특별전 '어메이징 타이랜드'

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 국립중앙박물관이 국내 최초로 태국의 역사와 미술을 종합적으로 조명하는 특별전을 연다.

어메이징 타이랜드: 태국 미술 명품전서 공개되는 세계 불교 역사상 가장 독창적인 예술품중 하나로 꼽히는 '걷는 부처'. [사진= 국립중앙박물관]

국립중앙박물관은 23일부터 9월 6일까지 특별전 '어메이징 타이랜드: 태국 미술 명품전'을 개최한다. 태국 문화부 예술국과 함께 마련한 이번 전시는 선사 시대부터 현재에 이르는 태국의 역사와 미술을 국내에서 처음으로 종합 조명하는 자리다. 방콕 국립박물관을 비롯한 태국 전역의 국립박물관 21개 기관이 참여해 조각, 회화, 공예 등 태국을 대표하는 문화유산 239점(23일부터 6월30일까지 무료)을 선보인다.

보석으로 장식한 관을 쓴 보관불. [사진= 국립중앙박물관]

태국 미술은 동남아시아 대륙 한가운데 위치한 지리적 특성에서 비롯된 독특한 포용성을 지닌다. 인도에서 전래된 불교와 힌두교, 문자, 왕권 개념이 각 지역 고유의 문화와 결합하며 독자적으로 발전했고, 그 과정에서 낯선 문화를 밀어내기보다 기존 전통 위에 새것을 결합해 새로운 양식을 창조해 온 것이 특징이다. 이러한 유연함과 포용력은 13~14세기 수코타이, 란나, 아유타야 등 각 왕국의 불교 미술과 왕실 공예품에 고스란히 녹아 있다.

이번 전시에는 태국에서도 한 자리에서 보기 어려운 대표 작품들이 대거 출품됐다. 수코타이 시대 태국의 가장 독창적인 예술품이자 태국 불교 미술을 대표하는 '걷는 부처'가 대표적이다. 기존에 알려진 부처의 모습과 다른 우아한 걸음걸이 자세를 취하고 있어 눈길을 끈다. 또한 동남아시아 최고의 성물로 꼽히는 에메랄드 불상을 비롯해 왕실 공예품, 불화 등 태국 미술사를 대표하는 작품들이 함께 소개된다.

(맨 왼쪽부터) 몸에서 무수한 부처를 탄생시키는 관음보살, 에메랄드 사원의 옛 중문, 충성과 초능력을 상징하는 하누만 가면. [사진= 국립중앙박물관]

전시는 '태국 이전의 태국', '타이 왕국의 영광', '왕실과 불교의 나라' 등 연대기 순서를 따라 세 부분으로 구성됐다. 전시장은 태국의 전통 건축에서 영감을 받아 옛 사원의 붉은 벽돌과 왕궁 회랑의 화려한 장식을 재해석해 마치 현지에 들어선 듯한 분위기를 연출했다. 태국의 역사와 문화를 여섯 가지 키워드로 탐색하는 디지털 키오스크와 힌두교 서사시 '라마끼안'을 주제로 한 콘 가면극을 증강 현실(AR)로 체험할 수 있는 공간도 있다.

7월 19일까지 상설전시관 으뜸홀에서는 태국 전통 의상 '춧 타이'를 소개하는 작은 전시도 함께 열린다.

유홍준 국립중앙박물관장은 "이번 특별전은 우리에게 친숙하면서도 잘 알려지지 않았던 태국의 역사와 문화를 깊이 있게 만날 수 있는 자리"라고 밝혔다.

fineview@newspim.com