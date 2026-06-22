경기도교육청특수교육원, 80개교 '찾아가는 에듀테크 연수' 운영

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제미나이·ChatGPT 활용 맞춤형 수업 설계부터 IEP·BIP 앱 제작까지 '교실형 실습'

서명규 원장 "특수교육 현장의 디지털 전환 가속화 및 미래 교육 핵심 리더 양성할 것"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청특수교육원이 인공지능(AI)과 에듀테크를 활용해 도내 특수교육 현장의 디지털 장벽을 허물고 미래형 맞춤형 교육 환경 구축에 앞장선다.

경기도교육청특수교육원은 '2026 학교로 찾아가는 에듀테크 연수'를 본격적으로 운영한다고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

경기도교육청특수교육원은 도내 특수학교와 특수학급 교사들을 대상으로 미래 교육 역량을 강화하기 위한 '2026 학교로 찾아가는 에듀테크 연수'를 본격적으로 운영한다고 22일 밝혔다.

이날 부천 소명여자중학교에서 진행된 '생성형 인공지능 활용 특수학급 수업 설계 및 디지털 윤리·리터러시 교육'을 시작으로 오는 8월까지 도내 총 80개교에서 연수가 이어진다. 이번 연수는 '현장을 중심으로 배움을 삶으로'라는 주제 아래 실전 중심으로 전개된다.

특히 이번 연수는 이론 위주의 단순 전달식 교육에서 탈피해 신청 학교의 에듀테크 인프라와 보유 기기 여건, 교사 개별 수업 환경에 최적화된 '교실 맞춤형 실습'을 원칙으로 삼았다. 아울러 '수요자 중심의 원스톱 신청 시스템'을 도입, 연수를 신청하는 교사들의 행정 절차 부담을 획기적으로 낮춰 현장 지원의 실효성을 더했다.

주요 교육 과정은 특수교육 대상 학생들의 개별화 특성을 반영한 실용적인 프로그램들로 구성됐다. 구체적으로는 ▲제미나이(Gemini)와 ChatGPT를 활용한 맞춤형 교수·학습과정안 생성 및 캔바(Canva) 기반 시각 자료 제작 ▲생성형 AI(바이브코딩·Suno) 및 에듀테크 기반 AAC(보완대체의사소통) 활용 수업 등이 진행된다.

여기에 업무 효율화를 위한 ▲NotebookLM 활용 특수학급 업무 경감 및 국어·사회과 수업 사례 연구 ▲Claude AI 기반 특수교육 개별화교육계획(IEP) 및 행동중재계획(BIP) 앱 제작 실습 ▲'그림 한글' 웹앱을 활용한 초등 특수교육 문해력 향상 사례 등 현장에 바로 적용 가능한 고도화된 실습 과정이 대거 포함됐다.

현장에 바로 적용 가능한 고도화된 실습 과정이 대거 포함됐다. [사진= 경기도교육청]

서명규 경기도교육청특수교육원장은 "학교별 디지털 기반에 맞춘 실전 실습을 통해 교실 내 특수교육 현장의 디지털 전환이 한층 가속화될 것으로 기대한다"며 "단계별 체계적인 성장 시스템을 통해 교육과정을 주도적으로 재구성하고 미래 교육을 이끌어갈 특수교육 에듀테크 핵심 리더를 양성하는 데 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com