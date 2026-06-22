나주시, '첫만남센터' 개관…한불 175년 역사 재조명

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한불 교류 상징 거점…"원도심 관광 활성화"

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 1851년 한불 첫 만남의 역사성을 담은 복합문화 거점을 열고 원도심 관광 활성화와 국제 문화교류 확대에 나섰다.

22일 나주시와 나주문화재단에 따르면 지난 20일 동헌터 일원과 첫만남센터에서 '나주의 기쁨(La Joie de Naju)'을 주제로 '1851한불첫만남기념관'과 방문자센터 개관식이 열렸다.

윤병태 나주시장 첫만남센터 개관식에서 기념사. [사진=나주시] 2026.06.22 ej7648@newspim.com

행사에는 윤병태 시장과 엠마뉴엘 르블랑 체슬러 주한 프랑스대사관 영사, 신정훈 국회의원, 이재남 나주시의회 의장, 최재철·문승현 전 주프랑스 대사, 시민 등 500여 명이 참석했다.

첫만남센터는 행정안전부 로컬브랜딩 활성화 사업에 선정된 나주읍성 사업의 핵심 거점으로 옛 금남금융조합 건물을 리모델링해 복합문화공간으로 조성됐다. 내부는 '1851한불첫만남기념관'과 관광객 편의 중심의 방문자센터로 구성돼 운영에 들어간다.

기념관은 1851년 프랑스 포경선 나르발호 좌초 사건을 중심으로 나주와 프랑스의 첫 공식 접촉 과정을 조명한다.

당시 프랑스 영사 샤를 드 몽티니가 조선을 방문했고 남평현감 이정현이 외교 사절단을 예우하며 교류가 이어졌다. 이 과정에서 전달된 조선 옹기 술병은 현재 프랑스 세브르 국립도자기박물관에 소장돼 있다. 이 사건은 한불 간 초기 외교 접촉 사례로 평가된다.

개관식에서는 나주시립합창단의 프랑스 음악 공연과 함께 전시 관람이 진행됐으며 동헌터 광장에서는 프랑스 전통 구기 '페탕크'와 한국 전통 놀이 체험이 마련돼 시민과 관광객 참여를 이끌었다.

시는 '나주읍성 돛대, 세계로 잇다'를 주제로 역사·문화·예술 자원과 한옥 체험, 지역 상권을 연계해 관광 활성화를 추진하고 프랑스 및 프랑코포니 국가와의 교류 확대를 도모할 계획이다.

윤병태 시장은 "첫만남센터와 기념관은 한불 우호의 출발점을 기념하기 위해 마련됐다"며 "문화·관광·교육 분야 교류를 확대하고 원도심에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com