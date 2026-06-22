경남교육청, 6급 이하 972명 정기인사 단행…조직 전문성 강화

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 22일 7월1일자 지방공무원 정기인사를 단행했다
- 이번 인사는 승진 223명·전보 594명 등 총 972명 규모다
- 전보점수제·순환전보와 함께 근무여건·개인고충을 반영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
조직 안정과 효율성 제고 방침 확립
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 조직 전문성과 업무 연속성 확보에 초점을 맞춰 학교와 교육지원청의 행정 지원 기능을 강화하기 위해 인사를 단행했다.
도교육청은 22일 승진 223명, 전보 594명 등을 포함한 총 972명 규모의 7월1일자 6급 이하 지방공무원 정기인사를 발표했다.
직렬별로는 교육행정직이 629명으로 가장 많았으며 전산 22명, 사서 49명, 시설 23명, 공업 6명, 보건 9명, 식품위생 6명, 조리 89명, 시설관리 92명, 운전 40명, 사무운영 5명, 기계운영 1명, 전문경력관 1명 등이 포함됐다.
인사 기준으로는 전보점수제에 따른 시군 간 이동과 근무 경력 중심 순환 전보를 적용했다. 격무 기관 근무자 우대와 함께 승진자와 징계 예정자에 대한 비경합지 배치도 반영했다.
육아 공무원의 생활 근거지 고려, 장애인 공무원 배려, 질병·가족 돌봄 등 개인 고충 심사, 출퇴근 여건을 반영한 배치 등 근무 여건 개선 요소도 포함됐다.
신승욱 총무과장은 "조직 안정과 인력 운영 효율성 제고에 중점을 둔 인사"라며 "현장 중심의 교육행정 지원을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com