민형배 인수위 "통합특별시 CI·상징물 시민 공론화로 결정"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

출범 후 100일간 집단지성 활용

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 당선인의 전남광주대전환기획위원회가 시민과 함께 전남광주통합특별시의 상징 체계 구축 방향을 논의한다.

전남광주대전환기획위원회는 CI(Corporate Identity)와 상징물 개발 등 주요 안건을 놓고 시민 공론화를 거쳐 결정한다고 22일 밝혔다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 당선인의 전남광주대전환기획위원회가 간담회를 개최하고 있다. 2026.06.22 bless4ya@newspim.com

공론화 절차는 오는 7월 1일 통합특별시 출범 이후 100일간 진행되며 시민과 전문가·행정이 지혜를 모을 예정이다.



통합 CI에는 광주가 지닌 민주·인권·문화의 가치와 전남의 자연·생태·관광 자산을 함께 담아 최초 통합특별시의 정체성과 미래 비전을 상징적으로 구현하는 방향이 제시됐다.

심벌 마크와 로고타입, 전용색상, 서체, 시기(市旗), 휘장 등 통합 브랜드 체계도 시민 의견을 적극 반영한다.

시민 헌장은 광주시와 전남도가 각각 제정돼 있어 공동체의 가치를 묶는 비전을 담을 방침이다.

'시민의 날'과 '시민의 노래'는 행정 통합과 공동체 의식을 높이는 상징으로서 새롭게 논의가 이뤄질 전망이다.

청사 명칭은 현재 무안청사와 광주청사, 동부청사를 모두 전남광주통합특별시청으로 통일 표기를 검토한다.

출범식은 별도 일정을 정해 특별시민과 함께 하는 무대로 추진할 예정이다.



정은승 전남광주대전환기획위원장은 "통합특별시는 단순한 행정구역 통합이 아니라 광주와 전남이 하나의 미래를 향해 나아가는 새로운 공동체의 출발"이라며 "시민들이 통합의 의미를 일상에서 체감할 수 있도록 상징과 제도, 문화 전반에 걸쳐 통합특별시의 정체성을 구체화해야 한다"고 강조했다.

bless4ya@newspim.com