스마일게이트 퓨처랩, 창의학습 앱 '아하오호' 출시

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창작 활동 기록·AI 맞춤형 피드백 등 제공

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트 퓨처랩이 어린이 창의 학습 앱 '아하오호'를 22일 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에 출시했다.

퓨처랩이 10년간 운영해온 오프라인 창의 공간의 철학을 디지털로 확장한 플랫폼이다. 아이들이 관심사에서 출발해 직접 만들고 실패하며 배우는 경험 중심으로 설계됐다.

스마일게이트 퓨처랩이 어린이 창의 학습 앱 '아하오호'를 22일 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에 출시했다. [사진= 스마일게이트]

앱은 창작 활동 기록, AI 맞춤형 피드백, 회고와 보상 기능을 갖췄다. 완성된 결과물을 보는 수동적 태도 대신 아이가 스스로 생각을 표현하고 친구들과 교류하며 배움을 이어가도록 구성했다.

학습 모델은 MIT 미디어랩 교수이자 퓨처랩 부이사장인 미첼 레스닉의 '창의 학습 나선' 이론을 기반으로 한다. 탐색-창작-공유-피드백-회고-재도전으로 이어지는 '창의 루프'를 디지털로 구현했다.

교육 현장에서 활용할 수 있는 교육자 전용 웹 플랫폼도 함께 지원한다. 교육자는 아이들의 창작 여정과 회고 데이터를 관찰하며 창의적 학습을 설계할 수 있다.

퓨처랩은 서울대학교 신종호 교수 연구팀과 함께 아하오호의 창의적 학습 효과를 검증하는 공동연구를 진행 중이다. 7월에는 어린이 서포터즈 '아크크'를 발족해 교육 현장의 혁신 사례를 발굴할 계획이다.

백민정 스마일게이트 퓨처랩 센터장은 "AI가 결과물을 대신 만들어 주는 시대일수록 학습자가 직접 만들고 시도하고 실패해 보는 창작의 가치는 더욱 커진다"며 "아하오호가 어린이들에게는 나를 표현하는 즐거운 창작 놀이터가, 교육자들에게는 미래세대의 성장 가능성을 발견하는 도구가 돼 문제 해결력, 자기주도성을 키우는 미래교육의 새로운 기준이 되기를 기대한다"고 말했다.

origin@newspim.com