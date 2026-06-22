충북 동물위생시험소 북부지소 신청사 준공

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"북부권 방역·검사 역량 한 단계 도약

[제천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도 동물위생시험소 북부지소 신청사가 22일 문을 열고 충북 북부지역 축산업의 경쟁력을 강화하기 위한 기반을 다지게 된다.

충북도에 따르면 이날 준공식은 이동옥 행정부지사를 비롯해 도의원, 축산 단체 및 방역 관계자 등이 참석해 경과 보고와 기념사, 축사, 테이프 커팅, 시설 관람 순으로 진행됐다.

동물위생시험소 북부지소 준공식. [사진=충북도] 2026.06.22 baek3413@newspim.com

북부지소는 그동안 도내 북부권 축산 방역의 거점 역할을 맡아왔지만 기존 청사는 지반 침하와 시설 노후화로 안전 문제가 제기돼 왔다.

지난 2019년 내진 성능 평가에서 D등급을 받으면서 사실상 기능 유지가 어려운 상황에 놓였고 협소한 검사 공간 역시 늘어나는 가축 질병 진단과 축산물 검사 수요를 감당하기에 한계가 있다는 지적이 이어졌다.

충북도는 이에 따라 총사업비 34억 9000만 원을 투입해 기존 청사를 철거하고 지상 2층, 연면적 650㎡ 규모의 신청사를 신축했다.

단순한 시설 교체를 넘어 방역·검사 체계를 구조적으로 개선하는 데 초점을 맞췄다는 점이 특징이다.

신청사에는 유전자 증폭기(PCR) 등 정밀 진단 장비를 갖춘 가축 질병 진단실과 축산물 잔류물질 및 미생물 검사를 담당하는 위생 검사실이 별도로 마련됐다.

기능별 공간을 분리해 검사 동선을 체계화하고 시료 간 교차 오염 가능성을 낮추는 등 검사 정확도와 안전성을 동시에 끌어올렸다는 평가다.

이에 따라 향후 제천·단양 지역에서 가축 전염병 발생 시 보다 신속한 초기 진단과 대응이 가능해질 것으로 보인다.

동시에 유통 축산물에 대한 상시 검사 기능도 강화돼 지역 축산물 안전 관리 수준 역시 한 단계 높아질 것으로 기대된다.

이동옥 행정부지사는 "축산물 안전은 도민 건강과 직결되는 핵심 민생 현안"이라며 "신청사 준공을 계기로 북부지소가 충북 축산업 경쟁력을 떠받치는 기반 역할을 하길 바란다"고 말했다.

서황원 북부지소장은 "최신 시설과 첨단 장비를 바탕으로 가축 질병으로부터 농가를 보호하고 안전한 축산물 공급을 책임지는 역할을 충실히 수행하겠다"고 했다.

baek3413@newspim.com