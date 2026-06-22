경과원 유럽 시장 개척단 가동…568만 달러 규모 수출상담 성과

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헝가리 부다페스트·오스트리아 빈서 6일간 운영

고양시 3개사·남양주시 2개사·파주시 3개사 참여

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 동유럽과 서유럽을 연결하는 전략적 거점인 헝가리 부다페스트와 오스트리아 빈에서 '2026년 경기북부 유럽 시장개척단'을 운영해 총 568만 달러 규모의 수출상담 성과를 거뒀다고 22일 밝혔다.

시장개척단 기념촬영 모습. [사진=경과원]

지난 15일부터 20일까지 6일간 가동된 시장개척단에는 고양시 3개사, 남양주시 2개사, 파주시 3개사 등 총 8개의 수출 유망 중소기업이 참여했다.

참가기업들은 기초화장품, 진공펌프, 차량차단기, 라면조리기, 미네랄 생성기, 분모자, 골프퍼터, 이동식 랩핑로봇 등 현지 수요를 반영한 제품을 선보여 현지 바이어들로부터 높은 관심을 받았다.

경과원은 대한무역투자진흥공사 부다페스트 무역관 및 빈 무역관과 협력해 바이어 발굴과 사전 시장성 조사, 기업별 맞춤형 상담 매칭과 현지 상담장 운영까지 전 과정을 지원했다.

아울러 참가기업의 해외시장 개척 부담을 덜어주기 위해 항공료 50% 지원, 전문 통역사 배정, 현지 이동 차량 제공, 샘플 발송비 지원 등 현장 지원도 함께 제공했다.

유태일 기업성장부문 상임이사는 "헝가리와 오스트리아는 동·서유럽을 연결하는 거점으로 한국 제품에 대한 신뢰도가 높은 시장"이라며 "앞으로도 맞춤형 해외마케팅과 시장개척단 운영을 통해 경기북부 중소기업의 수출 경쟁력 강화와 해외시장 진출 확대를 적극 지원하겠다"고 말했다.

경과원은 시장개척단 종료 이후에도 참가기업과 바이어 간 후속 상담을 지원하는 등 사후관리를 강화할 계획이다.

화상상담 주선과 GBC 수출대행사업(GMS) 연계를 통해 상담 실적이 수출 계약으로 이어질 수 있도록 후속 지원을 지속할 계획이다.

한편 경과원은 오는 7월 대양주, 9월 독립국가연합, 10월 동남아 지역에 시장개척단을 순차적으로 파견해 경기북부 기업들의 해외 판로 확대를 지원할 예정이다.

ssamdory75@newspim.com