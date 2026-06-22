해남 송지 어란지구, 폐공장 등 6곳 철거...60억 투입

AI 핵심 요약beta
- 해남군이 22일 어란지구 농촌공간정비사업을 정부 승인받아 추진한다고 밝혔다
- 2028년까지 60억 들여 폐창고·폐공장 6곳을 철거하고 주민공동이용시설을 조성한다
- 해남군은 유해시설 추가 정비와 농촌공간 재구조화로 생활안전·마을 이미지 개선을 도모한다
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[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 해남군 송지면 어란지구 농촌공간정비사업이 정부 승인을 받아 폐공장 등 유해시설 철거와 정주환경 개선에 본격 착수한다.
해남군은 농림축산식품부로부터 어란지구 농촌공간정비사업 기본계획을 승인받고 사업 추진에 들어간다고 22일 밝혔다.
농촌공간정비사업은 악취·소음·오폐수 등으로 훼손된 농촌 환경을 개선하고 유해시설 정비와 공간 재생을 통해 토지 활용도를 높이기 위해 마련됐다.
군은 2028년까지 총사업비 60억 원을 투입해 송지면 어란마을 일원 폐창고와 폐공장 등 유해시설 6개소를 철거할 계획이다. 철거 부지에는 주민공동이용시설 등을 조성해 정주여건 개선과 생활환경 개선을 추진한다.
이번 사업은 장기간 방치된 유해시설을 정비해 안전 위험과 경관 훼손 요인을 해소하고 마을 이미지 개선과 지역 활력 회복에도 기여할 것으로 기대된다.
군 관계자는 "읍면 지역 유해시설과 경관 저해 요소를 추가 발굴해 생활안전을 위협하는 시설을 지속 정비하고 농촌공간 재구조화를 추진하겠다"고 말했다.
한편 해남군은 농촌공간정비사업을 현산면 월송지구와 산이면 금호지구, 송지면 어란지구 등 3개 지구에서 추진하고 있다.
ej7648@newspim.com