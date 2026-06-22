전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.22 (월)
KYD 디데이
전국 경기

속보

더보기

용인시, 2026년 RE100 선도사업 3년 연속 선정

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 용인특례시는 22일 2026년 경기 RE100 선도사업 공모에 선정돼 3년 연속 선도 지자체가 됐다고 밝혔다
  • 양지읍 등 공공시설 4곳 체육시설·주차장 상부에 1000㎾ 규모 지붕형 태양광을 설치해 RE100 기업에 전력을 공급한다
  • 공공·지역공동체·민간이 함께 투자하는 거버넌스로 수익을 주민에게 장기 배당해 농촌 공동체 자립 기반을 마련한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시민 참여형 에너지 전환 모델 구축
태양광 설치 통한 지역 상생 전략
지속 가능한 자립 기반 마련 계획

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시 경기도 주관 '2026년 경기 RE100 선도사업' 공모에 선정되며 3년 연속 RE100 선도 지자체로 선정됐다고 22일 밝혔다. 

용인시 처인구 백암면 근삼리에 조성된 '제1호 시민참여·공공협력 햇빛발전소' 모습.[사진=용인시]

시에 따르면 이번 '가장 완벽한 에너지전환의 시작 시민 햇빛 펀드 파크' 사업이 2026년 경기 RE100 선도사업에 최종 선정돼 2024년 '도민 주도 햇빛발전소·가상상계 융합 프로젝트',  2025년 '경관개선형 재생에너지·반도체 생태계 지원 프로젝트'에 이어 3년 연속 공모를 통과했다.

이번 사업은 처인구 양지읍 근린공원을 포함한 지역 내 공공시설 4곳의 체육시설과 주차장 상부에 시간당 1000㎾ 규모의 태양광 발전설비를 구축하는 내용이다.

공공 자산을 입체적으로 활용해 주차장·야외 체육시설 상부에 지붕형 태양광을 설치하는 융복합 방식으로, 공간 활용도와 주민 체감도를 동시에 높이는 것이 핵심 전략이다.

총사업비는 22억9200만원으로 이 가운데 경기도가 6억8760만원을 지원하고 용인시가 4억5840만원을 부담한다. 나머지 11억4600만원은 지역공동체인 '양지읍 발전협의회'가 투자해 공공·지역공동체·민간이 함께 재원을 조달하는 구조이다.

발전소에서 생산된 전력은 전력구매계약(PPA) 방식으로 지역 내 RE100 이행 기업에 직접 공급된다. 재생에너지 생산을 지역 기업의 탄소중립 이행과 연계하는 한편 전기는 기업에, 수익은 주민에게 돌아가는 지역 상생 선순환 체계를 구축한다는 구상이다.

공모 심사위원들은 공공체육시설 상부를 활용한 건축 복합형 태양광 설비 도입과 주민이 생활 속에서 재생에너지 혜택을 직접 체감할 수 있는 환경 조성 등을 높게 평가한 것으로 전해졌다.

사업 추진을 위해 용인시는 전국 최초로 마을 공동체와 지역 금융, 민간기업을 결합한 거버넌스 혁신 모델을 구축했다. 주민 공동체인 양지읍 발전협의회, 지역 밀착형 금융기관인 양지신용협동조합, 시공 전문기업 ㈜거창이 주체로 참여한다.

용인시는 사업 부지 제공과 예산 지원, 사업 운영 과정의 감독·정산을 맡고 양지읍 발전협의회는 발전사업 총괄 관리와 마을 발전기금 투자를 담당한다. 양지신협은 수익금 관리와 배당 등 안정적 자금 운용을 책임디고 거창은 기자재 조달, 시공, 발전소 유지관리 업무를 수행한다.

시는 20년 이상 장기 운영이 가능한 구조를 설계해 사업 수익을 주민들에게 안정적으로 배당하고 농촌 지역 공동체의 지속 가능한 자립 기반을 마련한다는 계획이다.

박영숙 시 미래성장전략과장은 "이번 공모 선정은 단순한 친환경 에너지 생산을 넘어 공공기관과 시민, 지역 금융이 상생하며 기후위기에 선제적으로 대응하는 완성형 모델이 될 것"이라며 "양지읍을 시작으로 용인 전역에 시민 참여형 RE100 생태계가 정착할 수 있도록 행정적 지원을 이어가겠다"고 말했다.

seraro@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
사진
李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동