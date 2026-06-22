GGM, 211일간 천막농성 철회…7월 말까지 집중 교섭

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노조 전임시간 보장 등 핵심 쟁점

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주글로벌모터스(GGM) 노조가 211일간 이어온 천막 농성을 중단하고 단체 교섭에 나선다.

전국금속노동조합 광주전남지부와 광주글로벌모터스(GGM) 지회는 22일 광주시청 앞에서 기자회견을 열고 오는 7월 말까지 집중 교섭에 돌입한다고 밝혔다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전국금속노동조합 광주전남지부와 광주글로벌모터스(GGM) 지회는 22일 광주시청 앞에서 기자회견을 열고 있다. 2026.06.22 bless4ya@newspim.com

노조는 지난해 임금·단체협약 교섭 결렬 이후 노동 3권 보장과 노조 활동 인정, 광주형 일자리 관련 약속 이행 등을 요구하며 211일 동안 천막 농성을 이어왔다.

핵심 쟁점은 노조 전임 시간(타임오프) 보장과 노조 사무실 제공 등이 꼽힌다. 김진태 GGM 지회장은 이날 기자회견에서 "광주형 일자리는 지역 청년들이 고향을 떠나지 않고 미래를 설계할 수 있도록 만든 상생 일자리 모델"이라며 "하지만 낮은 임금과 열악한 노동 환경으로 250명 넘는 청년 노동자가 회사를 떠났다"고 지적했다.

김 지회장은 "청년들은 새로 들어올 반도체 공장만을 바라보며 이직을 고심하는 처지에 이르렀고 이것이 상생이라는 이름에 갇힌 GGM의 가혹한 민낯이다"고 꼬집었다.

그는 "천막을 걷는 이유는 천막을 걷는 이유는 오직 '상생과 신뢰'라는 대의를 다시 한번 믿어보기 때문이다"며 "새로운 미래를 열겠다는 민형배 당선인의 약속을 신뢰한다"고 말했다.

GGM 경영진을 향해서는 "노동 3권을 전면 보장하고 노사 책임 경영의 길로 함께 나아가야 할 것을 엄중히 요구한다"고 했다.

윤난실 전남광주대전환기획위원회(민형배 당선인 인수위원회) 시민주권위원장은 "광주시가 그동안 이행하지 못한 약속이 있다"며 "이제 계획을 세워서 이행돼야 한다"고 말했다. 그러면서 "민형배 당선인은 청년이 돌아오고 청년이 떠나지 않는 좋은 일자리를 만들고 싶어 한다"며 "오늘이 광주형 일자리의 성공을 위한 출발이 되길 바란다"고 덧붙였다.

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