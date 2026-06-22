부산상의, 전재수 당선인과 '상공인 간담회'…4대 과제 건의

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지역 경제 발전 방향 모색

전력망 확충·기반 마련 요구

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 민선 9기 출범을 앞두고 부산 경제계가 새 시정 방향과 지역 현안을 공유하는 자리를 마련했다.

부산상공회의소는 22일 상의홀에서 전재수 부산시장 당선인과 '상공인 간담회'를 열고 지역경제 현안과 중장기 발전 방향을 논의했다고 밝혔다.

양재생 부산상공회의소 회장(오른쪽)이 22일 오전 11시 부산상공회의소 2층 상의홀에서 전재수 부산시장 당선인에게 당선 축하패를 전달하고, 기념사진을 찍고 있다. [사진=부산상공회의소] 2026.06.22

간담회에는 양재생 회장을 비롯해 장인화 명예회장, 강병중 넥센그룹 회장, 송규정 윈스틸 회장, 신정택 세운철강 회장 등 전·현직 상의 회장단과 주요 기업인 70여 명이 참석했다.

부산상의는 전 당선인에게 축하패를 전달하고 향후 시정과 지역 경제계 간 협력 강화를 약속했다. 이어 '새 부산시정에 바라는 지역 기업인 의견조사' 결과를 공유했다.

참석자들은 취수원 다변화 사업의 조속한 추진과 전력망 확충, 전력계통 효율화 필요성을 제기했다. 첨단산업 수요 증가에 대응하기 위한 기반 확충 요구다.

해양수도 도약과 관련해서는 해양수산부 산하 공공기관 유치와 함께 지역 앵커기업 유지, 대기업 유치 필요성도 언급됐다.

발전공기업 통합 추진과 대한항공·아시아나 합병 과정에서 제기된 남부발전, 에어부산 본사 이전 가능성에 대한 우려도 전달됐다. 금양과 시리우스항공 등 지역 기업에 대한 지원 필요성도 제시됐다.

전재수 당선인은 "기업이 버텨야 일자리가 지켜지고 기업이 성장해야 지역 경제와 시민의 삶에도 온기가 들 수 있는 만큼 현장의 목소리를 적극 반영하는 시정을 펼치도록 하겠다"고 말했다.

양재생 회장은 "민선 9기 새로운 부산시정의 출발을 지역 상공인들과 함께 진심으로 축하드린다"며 "부산이 대한민국 해양수도로 도약하고 지역경제가 새로운 활력을 되찾을 수 있도록 지역 경제계도 부산시와 긴밀히 소통하며 적극 협력해 나가겠다"고 전했다.

ndh4000@newspim.com