트럼프 앞마당 중남미서 우경화 가속...이번엔 콜롬비아

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 전폭적인 지지를 받은 콜롬비아 극우 성향의 아벨라르도 데 라 에스프리에야(47) 후보가 대선 결선투표 잠정 개표에서 근소한 차이로 선두를 달리고 있다.

이로써 좌파 구스타보 페트로 정권 하에서 미국과 긴장 관계를 유지해 온 콜롬비아의 우경화와 함께 양국 관계의 대대적인 재편이 예고됐다.

아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 대선 후보가 21일(현지시간) 바랑키야에서 개표 결과를 기다리며 지지자들에게 인사하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

21일(현지시간) 미국 CNN에 따르면, 이날 치러진 콜롬비아 대통령 선거 결선투표의 잠정 개표가 99.91% 진행된 가운데 변호사이자 기업가 출신인 '조국의 수호자들(Defenders of the Homeland)' 에스프리에야 후보가 49.65%를 득표했다. 정권의 지지를 받는 좌파 연합 '역사적 동맹(Pacto Histórico)'의 이반 세페다 후보는 47.81%를 기록해, 두 후보 간의 격차는 25만 표(약 1.84%포인트) 미만에 불과한 초접전 양상이다.

에스프리에야 후보는 해안 도시 바랑키야에 모인 지지자들 앞에서 "콜롬비아 역사의 흐름을 영원히 바꿀 역사적인 결과"라며 승리를 선언했다. 그는 이미 트럼프 대통령으로부터 축하 메시지와 함께 승리를 인정받았다고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 관련 기사를 공유하며 "그가 크게 이겼다(He Won, Big!)"고 적었고, 마코 루비오 미 국무장관 역시 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "지역 안보 협력 증진, 불법 이민 근절, 경제적 유대 강화를 위해 차기 행정부와 긴밀히 협력하기를 기대한다"며 사실상 승리를 공식 축하했다.

그러나 임기 종료를 앞둔 페트로 현 대통령과 세페다 후보는 표 차이가 너무 근소해 법적 구속력이 있는 최종 공식 집계가 나올 때까지 누구도 대통령으로 선언될 수 없다며 신중한 입장을 유지하고 있다. 세페다 후보 측은 전국 3만 3천 개 투표소의 결과에 대해 이의를 제기하겠다고 밝혔다.

21일(현지시간) 콜롬비아 바랑키야에서 대통령 결선 투표를 위해 투표소에 도착한 아벨라르도 데 라 에스프리야 극우 '조국의 수호자들(Defenders of the Homeland)' 정당 후보. [사진=블룸버그]

스스로를 '엘 티그레(호랑이)'라고 칭하며 강성 지도자 이미지를 내세운 에스프리에야 후보는 과거 범죄 조직을 변호한 이력이 있는 정치 신인으로, 엘살바도르의 나이브 부켈레 대통령처럼 대형 교도소를 짓는 등 범죄와 부패에 대한 '철권 통치'를 공약했다. 아울러 감세, 민간 주도 경제 활성화, 석유 시추 확대와 더불어 미국과의 연합 폭격 작전을 포함한 군사 협력 강화를 주장하고 있다. 문화적으로는 낙태와 동성 커플의 입양 반대 등 전통적 가족 가치를 내세워 보수층을 결집했다.

이번 대선은 페트로 좌파 정권의 치안 실패가 유권자들의 표심을 가른 것으로 분석된다. 페트로 대통령은 취임 후 무장 조직들과 협상하는 '완전한 평화(Total Peace)' 정책을 추진했으나 치안 개선으로 이어지지 못했다는 비판을 받는다. 지난해 8월에는 중도우파 성향의 미겔 우리베 투르바이 대선 후보가 수도 보고타에서 암살당하는 사건이 발생하면서 정권의 치안 무능론에 불을 지폈다.

여기에 이웃 나라 베네수엘라의 정치·경제적 위기가 장기화하면서, 좌파 정권이 연장될 경우 콜롬비아 역시 같은 전철을 밟을 수 있다는 보수층의 공포 심리도 우향우 바람에 일조했단 진단이 제기됐다.

한편, 이번 콜롬비아 대선 결과는 최근 중남미 대륙을 휩쓸고 있는 우경화 도미노 현상의 연장선에 있다. 중남미에서는 지난 2023년 11월 '아르헨티나의 트럼프'로 불리는 극우 성향의 하비에르 밀레이 대통령이 당선되며 강력한 우경화의 신호탄을 쐈다. 이어 지난해 12월에는 대선을 치른 칠레에서 범죄 강력 대응과 민심을 파고든 우파 공화당의 호세 안토니오 카스트 후보가 승리하며 정권 교체를 이뤄냈다. 과거 좌파 붐인 '핑크 타이드'가 맹위를 떨치던 중남미 대륙이 민생고와 치안 불안을 계기로 급격한 '블루 타이드(우파 집권 물결)'로 재편되는 모양새다.

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