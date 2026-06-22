'항만공사 출신' 박성현 당선자,"광양항 경쟁력 우선해야"

AI 핵심 요약beta
- 박성현 광양시장 당선인은 22일 정부의 전국 항만공사 통합 추진 중단과 전면 재검토를 요구했다
- 그는 광양항이 국가 수출입 관문이자 핵심 보루라며 통합 시 광양항 경쟁력 약화와 국가 균형발전 훼손을 우려했다
- 정부에 이해관계자 동의 없는 통합 추진 중단과 공개 논의를 촉구하며 광양항 자율성과 발전 전략을 강화하겠다고 밝혔다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 정부의 전국 항만공사(PA) 통합 논의와 관련해 박성현 전남 광양시장 당선인이 광양항 경쟁력 약화와 국가 균형발전 훼손을 우려하며 즉각 중단과 전면 재검토를 요구했다.
박 당선인은 22일 입장문을 통해 "정부의 독단적인 항만공사 통합 시도는 국가 백년대계를 흔드는 무책임한 조치"라며 "광양항의 독자적 생존권과 국가 균형발전을 위해 통합 논의를 전면 재검토해야 한다"고 밝혔다.
광양항에 대해 그는 "총 수출입 물동량 1위를 기록하는 대한민국 핵심 수출입 관문항으로 제철·석유화학 원자재 중심의 산업 생태계를 기반으로 국가 경제를 떠받쳐 왔다"고 강조했다.
또 "부산항은 환적 중심, 인천항은 대중국 교역 관문, 울산항은 에너지·액체벌크 특화, 여수광양항은 수출입을 견인하는 융합물류 거점으로 각각 특화돼 있다"며 "이를 하나로 묶어 획일적인 인사·회계·자산관리 체계를 도입하면 글로벌 경쟁력 약화와 화주 이탈을 초래할 수 있다"고 지적했다.
박 당선인은 "정부에 지자체와 기업·노동자 등 이해관계자의 동의 없는 통합 추진을 중단하고 공개적 논의를 진행할 것을 요구하면서, 여수시·전남도·여수광양항만공사 등과 협력해 광양항의 자율성과 발전 전략을 강화하겠다"고 말했다.
그는 "광양항은 특정 지역의 자산이 아니라 대한민국 경제를 떠받치는 핵심 보루"라며 "정부가 눈앞의 효율성에 매몰되지 말고 지방의 생존과 국가 수출입 관문항의 미래를 고려한 균형 있는 결단을 내려야 한다"고 거듭 촉구했다.
박 당선인은 목포해양대학교 총장과 여수광양항만공사 사장을 역임한 항만 분야 전문가 출신으로 지난 6·3지방선거에서 무소속으로 광양시장에 당선됐다.
chadol999@newspim.com