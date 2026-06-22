엘앤씨바이오, IMCAS Asia서 ECM 재생의학 주목

AI 핵심 요약beta
- 엘앤씨바이오가 22일 태국 IMCAS Asia 2026서 ECM 플랫폼을 알렸다고 밝혔다.
- 학회서는 볼륨 개선 넘어 조직 재생 중심 치료가 미래 화두로 부상했다.
- 리투오·메가필·메가덤·메가카틸리지 임상 발표로 경쟁력도 부각했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인체조직 재생의학 전문기업 엘앤씨바이오가 지난 19~21일 태국 방콕에서 열린 아시아 최대 규모의 미용·성형·재생의학 학술대회 'IMCAS Asia 2026'에서 자사의 ECM(세포외기질) 기반 재생의학 플랫폼이 주목을 받았다고 22일 밝혔다.
IMCAS(국제노화과학마스터과정)는 피부과·성형외과·재생의학 분야 의료진들이 최신 치료 기술과 임상 경험을 공유하는 세계적 학술행사다. IMCAS Asia는 아시아를 대표하는 미용의학 학회로 글로벌 의료진과 기업들이 미래 치료 트렌드를 확인하는 주요 무대다.
회사에 따르면 이번 학회에서는 단순한 볼륨 개선을 넘어 조직 재생을 기반으로 한 ECM 치료가 주요 화두로 떠올랐다. 학회 마지막 날에는 '전통적인 필러를 대체할 미래의 피부질 개선 치료는 무엇인가'를 주제로 한 세션이 진행됐다. 과거 미용의학이 부족한 부위를 채우거나 외형을 개선하는 데 집중했다면 최근에는 피부와 연부조직의 구조적 기반인 ECM을 회복하고 조직 환경 자체를 개선하는 재생의학적 접근이 확대되고 있다는 것이 참가 의료진들의 평가였다.
엘앤씨바이오의 대표 ECM 제품군인 리투오(Re2O), 메가필(MegaFill), 메가덤(MegaDerm), 메가카틸리지(MegaCartilage-E)를 활용한 다양한 임상 발표가 진행됐다. 리투오는 인체유래 ECM 기반 스킨부스터로 피부 구조를 이루는 ECM 환경의 회복과 재생을 목표로 한다.
메가필은 인체유래 지방 ECM 기반 연부조직 재건 플랫폼으로 자연스러운 조직 통합과 재생 가능성을 갖춘 차세대 연부조직 재건 솔루션이다. 메가덤은 유방재건과 안면재건 등 다양한 재건수술 분야에서 활용되는 인체유래 동종진피(ADM) 제품이며, 메가카틸리지는 자가연골 부족 문제를 보완할 수 있는 연골 ECM 기반 재건 플랫폼이다.
이번 학회에서는 김종서성형외과 김종서 원장과 나비성형외과 신동우 원장이 엘앤씨바이오의 ECM 플랫폼을 활용한 다양한 임상 사례를 발표했다. 신동우 원장은 "단순한 볼륨 개선을 넘어 피부질 개선과 조직 재생을 동시에 추구하는 ECM 플랫폼이 차세대 글로벌 미용의학 시장의 중요한 치료 옵션으로 자리잡아가고 있다"고 말했다.
엘앤씨바이오 관계자는 "글로벌 미용·재건 시장이 필러 중심에서 조직 재생 중심으로 변화하고 있음을 확인할 수 있었다"며 "동종진피, 지방 ECM, 연골 ECM 등 다양한 인체조직 기반 플랫폼을 바탕으로 재생의학 적용 영역을 지속 확대하고 글로벌 시장 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com