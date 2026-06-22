진원생명과학, 에볼라 확산에 DNA 백신 플랫폼 기술 부각

AI 핵심 요약beta
- 진원생명과학은 22일 에볼라 DNA백신 연구성과가 콩고 DRC 분디부교 유행 속 주목받고 있다고 밝혔다
- 이 회사가 공동개발한 DNA 백신은 임상1상에서 안전성과 강한 항체·T세포 면역반응을 보여 중요한 과학적 근거가 됐다
- 회사 측은 분디부교형 맞춤 차세대 DNA 백신 개발 가능성을 검토하며 신종 감염병 대응 연구개발을 확대할 계획이라고 했다
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분디부교 에볼라 유행…승인된 예방백신 부재
에볼라 DNA 백신 임상 1상서 강한 T세포 면역반응 확인
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 진원생명과학은 최근 아프리카 콩고민주공화국(DRC)에서 분디부교(Bundibugyo) 에볼라 바이러스 감염이 확산되는 가운데 자사가 참여한 에볼라 DNA 백신 연구 성과가 주목받고 있다고 22일 밝혔다.
세계보건기구(WHO)에 따르면 현재 진행 중인 에볼라 유행 과정에서 의료진 75명이 감염됐으며, 이 가운데 17명이 사망했다. WHO는 보호장비 부족과 초기 감염 인지 실패를 의료진 집단감염의 주요 원인으로 지목했다.
이번 유행은 기존 에볼라 바이러스와 다른 유형인 분디부교 에볼라 바이러스에 의해 발생한 것으로 알려졌다. 현재 해당 바이러스에 대해 승인된 예방백신은 없는 상황이다.
진원생명과학은 미국 이노비오와 펜실베이니아대학교 연구진과 공동으로 에볼라 DNA 백신을 개발했으며, 관련 임상 1상 결과를 국제 학술지에 발표한 바 있다.
연구 결과 해당 DNA 백신은 양호한 안전성을 확인했으며 강한 항체 반응과 T세포 면역반응을 유도한 것으로 나타났다. 특히 접종자 대부분에서 에볼라 바이러스를 인식하는 면역반응이 형성됐고, 감염 세포 제거에 관여하는 T세포 면역반응이 확인됐다.
회사 관계자는 "현재 유행 중인 분디부교 에볼라는 기존 연구에 사용된 에볼라 바이러스와 종류가 다르기 때문에 기존 백신을 예방백신으로 바로 사용할 수 있다고 볼 수는 없다"면서도 "임상1상 연구의 중요한 의미는 사람에서 강력한 T세포 면역을 확인했다는 점"이라고 설명했다.
이어 "현재와 같이 의료진 감염이 지속적으로 발생하는 상황에서는 감염 자체를 완전히 차단하는 예방전략뿐 아니라, 바이러스 노출 시 중증 진행 위험을 낮추고 회복을 돕는 면역반응의 중요성이 커지고 있다"며 "기존 연구에서 확인된 T세포 면역반응은 향후 의료진과 같은 고위험군 보호 전략이나 새로운 에볼라 백신 개발의 중요한 과학적 근거가 될 수 있다"고 밝혔다.
또한 "DNA 백신은 새로운 바이러스 유형이 확인되면 비교적 빠르게 새로운 후보물질 설계가 가능하고 보관과 운송이 용이하다는 장점이 있다"며 "현재 유행 중인 분디부교 에볼라에 맞춘 차세대 DNA 백신 개발 가능성도 검토할 수 있다"고 덧붙였다.
한편 진원생명과학은 DNA 백신 플랫폼을 기반으로 에볼라를 비롯한 신종 감염병 대응 연구개발을 지속 확대하고 차세대 백신 기술 개발에 집중할 계획이다.
nylee54@newspim.com