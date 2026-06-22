딜리버드코리아, AI 배송예측·SDK 연동 특허 확보

AI 핵심 요약beta
- 딜리버드코리아는 22일 AI 배송예측·SDK 연동 관련 특허 2건을 등록했다고 밝혔다
- AI 기반 배송 옵션·배송료 예측 기술로 맞춤형 해외 배송 정보와 도착 예정일을 제공한다
- SDK 기반 글로벌 주문 연동 기술로 국내 쇼핑몰이 별도 사이트 없이 해외 판매·결제를 지원한다
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해외 주문·결제 연동 자동화로 글로벌 판매 지원
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 딜리버드코리아는 인공지능(AI) 기반 배송 예측 기술과 소프트웨어개발키트(SDK) 기반 글로벌 주문 연동 기술 관련 특허 2건을 등록했다고 22일 밝혔다.
이번 특허 등록은 해외 배송과 글로벌 주문 처리 과정에서 발생하는 복잡한 절차를 간소화하고, 국내 판매자의 해외 진출을 지원하기 위한 기술 경쟁력 강화 차원에서 이뤄졌다.
먼저 'AI 기반 배송료 및 배송 옵션 예측 방법, 장치 및 시스템' 특허는 상품 페이지 또는 장바구니 단계에서 배송 옵션별 예상 운임과 배송 기간을 사전에 제공하는 기술이다. 구매대행 주문 이력과 AI 분석 모델을 활용해 다양한 배송 환경 변수를 반영하고, 이용자 맞춤형 배송 정보와 예상 도착 일정을 산출하는 것이 특징이다.
함께 등록된 'SDK 기반 사이트 통합형 글로벌 전자상거래 주문 및 배송 정보 연동 방법, 장치 및 시스템' 특허는 국내 온라인 쇼핑몰이 별도의 글로벌 사이트 구축 없이 해외 판매 기능을 연동할 수 있도록 지원하는 기술이다. 해외 소비자는 별도 회원가입 절차 없이 기존 쇼핑몰 환경에서 상품 구매와 해외 결제를 진행할 수 있다.
딜리버드코리아는 이번 특허 확보를 계기로 해외 배송비 산정과 글로벌 주문 연동 과정을 자동화하고, 국내 브랜드와 중소 판매자들이 보다 쉽게 해외 시장에 진출할 수 있는 환경을 구축한다는 계획이다.
특히 결제 이전 단계에서 배송 옵션별 비용과 예상 배송 기간을 제공하고, 기존 쇼핑몰 화면 내에서 해외 주문과 결제를 처리할 수 있도록 구현해 이용자 편의성을 높였다.
김종익 딜리버드코리아 대표는 "해외 소비자들에게는 배송 정보의 투명성과 예측 가능성이 중요한 구매 결정 요소가 되고 있다"며 "복잡한 국제 물류 계산과 시스템 연동 과정을 보다 직관적인 정보로 제공할 수 있는 기술 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.
한편 딜리버드코리아는 자사 크로스보더 이커머스 솔루션 '딜리버드파트너스'를 통해 국내 쇼핑몰 운영자들에게 해외 결제와 배송 서비스를 제공하고 있다.
nylee54@newspim.com