시흥시, 갯골생태공원서 '안전 점검의 날' 홍보 캠페인 실시

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 21일 갯골생태공원에서 폭염 대비 안전점검의 날 캠페인을 진행했다
- 참여자들은 시민들에게 폭염 행동요령과 온열질환 예방수칙을 안내·홍보했다
- 시는 매월 4일 안전 점검의 날 홍보와 폭염 예방 활동 등 안전문화 확산을 지속할 계획이다
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 21일 갯골생태공원에서 여름철 폭염으로 인한 온열질환 예방과 안전문화 확산을 위한 '안전 점검의 날' 홍보 캠페인을 진행했다고 22일 밝혔다.
시에 따르면 이 캠페인은 폭염 발생 시기가 빨라지고 강도가 심화되는 가운데 시민들의 온열질환 예방수칙 실천을 유도하고 안전의식을 높이기 위해 마련됐다. 행사에는 시흥시와 시흥의용소방대, 산업안전지도사협의체 등 40여 명이 참여했다.
참여자들은 주말을 맞아 갯골생태공원을 방문한 시민들에게 폭염 행동요령 안내문을 배부하고 ▲물을 자주 마시기▲그늘 및 실내에서 충분히 휴식하기▲오후 2시부터 5시까지 야외활동 자제하기▲기상정보를 수시로 확인하기 등 온열질환 예방수칙을 홍보했다.
또한 시민들에게 즉석 사진 촬영 이벤트를 진행하며 매월 4일이 '안전 점검의 날'임을 안내하고 일상 속 안전 점검과 안전 수칙 실천의 중요성을 강조했다.
시 관계자는 "폭염으로 인한 피해를 줄이기 위해 시민 스스로 안전수칙을 실천하는 것이 중요하다"며 "시민 모두가 건강하고 안전한 여름을 보낼 수 있도록 폭염 예방 홍보와 안전문화 확산 활동을 계속 추진하겠다"라고 밝혔다.
시는 앞으로도 시민의 안전과 재난 예방을 위한 안전문화 홍보 활동을 지속할 계획이다.
1141world@newspim.com