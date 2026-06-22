李在明施政好评率跌至46.7% 就任后首次跌破50%

纽斯频通讯社首尔6月22日电 韩国民调机构Realmeter 22日公布的最新调查结果显示，总统李在明施政好评率连续第五周下降，降至46.7%，为其就任总统以来首次跌破50%。

李在明施政好评率趋势图。【图片=Realmeter提供】

根据该机构受《能源经济新闻》委托于15日至19日实施的调查，李在明施政好评率为46.7%，较前一周下降4.8个百分点；差评率为49.7%，较前一周上升5.5个百分点。另有3.6%的受访者表示"不清楚"或未作答。

分析认为，韩国6月3日地方选举期间出现的选票短缺争议以及执政党共同民主党内部围绕党权问题产生的矛盾，对总统好评率造成负面影响。

从地区来看，大邱和庆尚北道地区支持率下降9.9个百分点，降幅最大；仁川和京畿道下降7.6个百分点；首尔下降7.4个百分点。

从年龄层来看，50岁年龄段支持率下降9.1个百分点，20岁年龄段下降6.2个百分点，40岁年龄段下降5.5个百分点。

在政党支持率方面，共同民主党支持率为40.1%，较前一周上升2.1个百分点；最大在野党国民力量党支持率为42.3%，较前一周下降2个百分点。改革新党、祖国革新党和进步党支持率分别为3.4%、2.9%和1.7%。

分析认为，尽管李在明近期完成欧洲访问，韩国综合股价指数（KOSPI）也一度突破9000点，但社会对资产价格上涨带来的贫富差距扩大的担忧有所增加，对部分中间选民和首都地区支持群体产生影响。

本次调查采用100%无线电话自动应答（ARS）方式进行。有关调查详细情况可查阅韩国中央选举舆论调查审议委员会官方网站。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社