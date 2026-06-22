"AI가 바꿀 건설의 미래"… 한미글로벌 서밋서 쏟아진 석학들의 제언

"기술 이면의 핵심은 결국 인간의 통찰과 협력"

"AI, 인력 대체 아닌 역량 강화의 수단"

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = "기술이 아무리 정교하게 진화할지라도, 프로젝트를 성공으로 이끄는 핵심은 결국 인간의 통찰과 판단입니다."

국내 1위 건설사업관리(PM) 전문기업 한미글로벌이 창립 30주년을 맞아 AI 기반의 글로벌 PM 미래 성장 전략을 모색하는 자리를 마련했다. 이번 행사는 단순한 기술 도입론을 넘어, AI 시대에 인간 전문가와 기술이 어떻게 유기적으로 시너지를 내야 하는지에 대한 세계적 석학들의 뼈있는 제언들이 쏟아지며 이목을 집중시켰다.

22일 업계에 따르면 한미글로벌은 최근 서울 강남구 포스코센터 아트홀에서 '글로벌 PM 서밋 2026(Global PM Summit 2026)'을 개최했다. 현장에는 글로벌 PM 리더와 독일, 이스라엘의 석학들이 대거 참여해 실용화 단계의 건설 AI 기술과 구체적인 실증 데이터를 공유했다.

◆ "기술 이면의 핵심은 결국 인간의 통찰과 협력"

'Global PM Summit 2026'에서 환영사를 하고 있는 한미글로벌 김종훈 회장 [사진=한미글로벌]

이날 행사의 포문은 기술 변혁기 속 '사람'의 역할을 강조하는 메시지로 시작됐다. 김종훈 한미글로벌 회장은 환영사를 통해 건설산업이 직면한 거대한 변화의 파도를 언급하며, 이를 돌파할 해법을 제시했다.

김 회장은 "인공지능과 디지털 기술은 건설산업의 업무 방식뿐만 아니라 프로젝트를 계획하고 실행하며 관리하는 방식까지 빠르게 변화시키고 있다"면서도 "기술이 아무리 정교하게 진화할지라도, 프로젝트를 성공으로 이끄는 핵심은 결국 인간의 통찰과 판단, 그리고 유기적인 협력에 있다"고 말했다.

강호인 전 국토교통부 장관(건설산업비전포럼 공동대표) 역시 개회사에서 데이터 자산화의 중요성을 역설하며 목소리를 높였다. 그는 "AI 시대의 건설과 PM은 기존 프로세스의 미시적 개선을 넘어, 현장의 데이터와 직관적 언어를 지능화된 지식 인프라로 전환해야 한다"며 이를 통해 포트폴리오 전체의 생산성과 효율성을 극대화하여 새로운 가치를 창출해야 한다"고 전했다.

◆ "AI, 인력 대체 아닌 역량 강화의 수단"

한미글로벌이 창립 30주년을 맞아 AI 시대의 PM의 성장 전략을 모색하는 'Global PM Summit 2026'를 개최했다. 앞줄 좌측 두 번째부터 한찬건 한미글로벌 부회장, 데이비드 와이솔 터너앤타운젠드 COO, 강호인 전 국토교통부 장관, 김종훈 한미글로벌 회장, 라파엘 색스 테크니온 공대 국립건축연구원장과 뒷줄 우측에서 세 번째 안드레 보어만 뮌헨 공대 건설 AI 센터장.[사진=한미글로벌]

현장에 만연한 AI의 인력 대체 위협론에 대한 날카로운 지적도 이어졌다. 기조강연자로 나선 데이비드 와이솔 터너앤타운젠드 최고운영책임자(COO)는 AI를 철저히 인간의 역량을 높이는 무기로 정의했다. 그는 "AI를 통해 PM 업무의 상당 부분이 자동화될 것이며 최대 과반 수준까지 확대될 수 있다"면서도 "AI의 핵심 가치는 인력을 대체하는 것이 아니라 전문 인력의 역량을 강화하고 데이터 기반 의사결정을 고도화하는 데 있다"고 제언했다.

단상에 오른 해외 석학들은 구체적인 실험 데이터와 청사진을 바탕으로 건설 생태계의 근본적인 재편을 예고했다. 라파엘 색스 이스라엘 테크니온 공대 교수는 "AI는 단순한 PM 효율화 도구를 넘어 기존 비즈니스 모델을 근본적으로 재편하는 '창조적 파괴'의 동력"이라며 "건설업 특성상 안전과 책임이 중요하므로 'AI가 결정하고 실행하되 사람이 감독하고 개입할 수 있는' 중간 수준의 자율화가 현실적인 목표가 될 것"이라고 전했다.

안드레 보어만 독일 뮌헨 공대(TUM) 교수 역시 멀티에이전트 AI 등 최신 기술을 소개하며 궤를 같이했다. 그는 "BIM과 AI, 로봇공학의 융합이 건설 프로젝트의 전 생애주기를 변화시키고 있다"며 "텍스트 명령만으로 BIM 모델을 생성하고, 가상환경 사전 훈련을 통해 건설 로봇팔의 작업 성공률을 70% 이상으로 끌어올리는 등 실증적 성과가 뚜렷하게 나타나고 있다"고 말했다.

한미글로벌은 이날 서밋을 계기로 독일 뮌헨 공대 건설AI센터, 이스라엘 테크니온 공대 국립건축연구원과 각각 업무협약(MOU)을 체결했다. 이를 통해 글로벌 수준의 연구 네트워크를 확대하고 AI 기반 건설사업관리 혁신을 위한 공동 연구에 본격 착수할 방침이다.

dosong@newspim.com