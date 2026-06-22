경기도 '기후행동 기회소득' 모바일 앱 가입자 200만명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 22일 기후행동 기회소득 앱 가입자 200만명 돌파를 발표했다
- 이 앱은 2년 만에 온실가스 63만톤 감축 성과를 거두며 도민의 걷기·대중교통 이용 등을 촉진했다
- 도는 200만명 달성 기념 온라인 이벤트를 진행하고 의견을 정책 개선에 활용할 계획이다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 모바일 앱 '기후행동 기회소득'의 가입자 수가 200만 명을 넘겼다고 22일 밝혔다.
도에 따르면 이 앱은 지난 2024년 7월에 출시된 후 약 2년 만에 이 성과를 달성했다. 앱은 출시 2주 만에 가입자 10만 명을 기록했으며 2025년 2월에는 100만 명을 돌파한 바 있다.
현재까지 200만 명이 사용을 통해 약 63만 톤의 온실가스를 감축했으며 이는 약 500만 그루의 나무를 심는 것과 동일한 효과로 평가되고 있다. 경기도는 도민들이 일상 속에서 대중교통 이용, 걷기, 자전거 타기, 텀블러 할인 카페 방문, 줍깅 참여 등의 행동을 자발적으로 실천한 결과라고 설명했다.
'기후행동 기회소득'은 기후위기 대응을 위한 실천 활동에 보상을 제공해 도민 참여를 이끌어내는 경기도의 탄소중립 플랫폼이다. 이 프로그램은 누구나 참여할 수 있는 활동을 탄소 감축 성과와 연결해 도민의 자발적 참여를 지속 가능한 탄소중립 문화를 확산하는 데 초점을 맞추고 있다.
경기도는 200만 가입자 달성을 기념해 도민 참여 온라인 이벤트를 진행 중이다. 참여자 200명을 추첨해 편의점 상품권을 제공하며 이벤트는 앱을 통해 참여할 수 있다. 도는 이벤트를 통해 수집된 도민의 의견과 소감을 향후 사업 운영과 정책 개선에 활용할 예정이다.
차성수 경기도 기후환경에너지국장은 "200만 가입자 달성은 도민들의 자발적 참여와 실천으로 이뤄진 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 더 많은 도민이 기후 행동에 참여하도록 플랫폼을 지속적으로 개선하고 탄소중립 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com